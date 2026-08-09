長者友善樓宇設計｜強制性規定本月生效　業界稱不會構成太大負擔

發展局早前修訂《建築物（規劃）規例》，透過強制性規定推動長者友善樓宇設計，本月生效。發展局局長甯漢豪今日（9日）發表網誌，引述香港測量師學會副會長及建築政策小組主席謝志堅表示，業界普遍支持相關強制性規定，亦不會對業界及市民構成太大額外負擔，現時市面上已有很多符合強制性規定的建築用料，例如防滑地磚等已非常普遍，價錢與非防滑地磚相若。



此外，房協位於粉嶺的專用安置屋邨「樂嶺都匯」已率先應用強制性設計，例如在住宅大堂入口裝設自動門，以提升長者及行動不便人士的通達性和出行便利。



房協粉嶺百和路樂嶺都匯已率先應用強制性設計。（房協圖片）

測量師學會副會長：防滑地磚價錢與非防滑地磚相若

香港測量師學會副會長及建築政策小組主席謝志堅表示，業界普遍支持相關強制性規定，現時很多商場或公共設施均採用自動門，在管理和保養方面的技術亦很成熟。謝志堅又表示，現時市面上已有很多符合強制性規定的建築用料，例如防滑地磚等已非常普遍，價錢與非防滑地磚相若。

香港測量師學會副會長及建築政策小組主席謝志堅形容，業界普遍支持相關強制性規定，認為新規定旨在推動長者友善的建築環境，不會對業界及市民構成太大額外負擔。（發展局）

屋宇署屋宇測量師：新規例將適用於生效日後呈交圖則工程

屋宇署屋宇測量師何昆諭表示，為便利業界穩妥過渡，新規例將適用於生效日後呈交圖則的新建築工程，或於生效日尚未獲屋宇署同意展開的建築工程。至於現有樓宇的改動及加建工程，除非工程範圍涉及須入則審批或向屋宇署呈交小型工程文件，否則無須提升標準以符合新要求。

換言之，一般住宅單位內的裝修工程，如只涉及維修保養現有設施，例如「一換一」更換大門、大門門檻或浴室、廚房地板，又或者工程範圍不涉及相關規定的設施，例如洗手間工程如只涉及天花板，則毋需更換防滑地板以符合新規定。

何昆諭表示，為便利業界穩妥過渡，新規例將適用於生效日後呈交圖則的新建築工程，或於生效日尚未獲屋宇署同意展開的建築工程。（發展局）

房協總監張冠華：「樂嶺都匯」已率先應用強制性設計

房協總監（項目策劃及管理）張冠華分享，專用安置屋邨項目「樂嶺都匯」已率先應用強制性設計，例如在住宅大堂主要入口設有自動門，同時亦提供較寬闊的通道等，以提升長者及行動不便人士的通達性和出行便利。至於住宅單位內，浴室及廚房等位置均鋪設防滑地面物料。

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經修訂的《建築物（規劃）規例》，透過強制性規定，要求樓宇設計提升長者的安全及通達性。其中適用於公用地方的強制性規定包括：有住宅單位的樓宇其中一個主要入口須設有自動門；提升通道（如走廊、大堂等）的室內照明度；加闊通道與沿途的門，並降低門檻，減少絆倒風險；通道地面須防滑；提供較大的暢通易達升降機機廂，並在機廂表面採用具鏡面效果的飾面，以便輪椅人士出入升降機；主要往來樓梯必須採用較低的豎板和較闊的踏板，並裝設雙層扶手。

房協總監（項目策劃及管理）張冠華分享，房協位於粉嶺的專用安置屋邨項目「樂嶺都匯」已率先應用強制性設計，營造更安全的居住環境。（發展局）

至於私人住宅單位，新的強制性規定要求住宅單位的主要入口必須提供較闊的門與較低的門檻。此外，浴室、廚房及洗手間的地面亦須防滑，減低跌倒風險。

除強制性規定外，何昆諭介紹，政府亦引入了28 項鼓勵性設計，包括11項透過誘因推廣的設計及17項建議作業範例。大部分鼓勵性設計均可獲豁免計算上蓋面積及總樓面面積，且不受10%總樓面面積上限的限制，以減輕發展商為配合設計可能需要的額外成本。