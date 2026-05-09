房協指未來十年沒新長者安居樂項目 新屋苑融入長者友善設計
撰文：吳美松
出版：更新：
香港房屋協會主席凌嘉勤今日（9日）表示，房協未來十年不會有新的「長者安居樂」住屋計劃項目，稱不能單靠多建幾座樓宇滿足人口老化需求，冀在新屋苑更普及應用樂齡科技，並加入長者友善設計和「通達設計」等，例如浴室改用趟門、加大升降機按鈕等，相信成本不會增加太多。
凌嘉勤指，目前長者安居樂3個項目，即將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居、紅磡豐頤居等共888個單位，整體入住率超過九成。今年稍後時間，第四個項目粉嶺盛頤居亦會開始入伙，可提供261伙。
凌嘉勤表示，粉嶺盛頤居項目單位融入無障礙設計及樂齡科技。他並透露，房協未來十年計劃内，不會有新的長者安居樂項目，但會在將來的項目加入長者友善設計和「通達設計」等。他認為不能單靠多建幾座樓宇滿足人口老化需求，期望在新屋苑更普及應用樂齡科技。
他表示，會盡量將長者友善的設計融入單位及公眾地方，例如浴室改用趟門、加大升降機按鈕等，以達至「居家安老」需要。
宏福苑｜房協稱留400單位供災民優先認購 無人選單位將放回市場房協資助出售房屋引入第三方驗樓 製「秘笈」教業主收樓必查重點凌嘉勤料房協連續三年盈餘 出售單位增至4成 回應市民置業意願宏福苑｜逾3000居民住過渡屋及房協單位 政府留4670萬付住宿開支宏福苑安置｜房協400單位料夠應付需求 旗下項目棚網驗後全達標房協居屋｜阿公岩道項目「租轉賣」 未來擬增3房大單位比例至15%