房協指未來十年沒新長者安居樂項目　新屋苑融入長者友善設計

香港房屋協會主席凌嘉勤今日（9日）表示，房協未來十年不會有新的「長者安居樂」住屋計劃項目，稱不能單靠多建幾座樓宇滿足人口老化需求，冀在新屋苑更普及應用樂齡科技，並加入長者友善設計和「通達設計」等，例如浴室改用趟門、加大升降機按鈕等，相信成本不會增加太多。



房協主席凌嘉勤。（資料圖片/林遠航攝）

凌嘉勤指，目前長者安居樂3個項目，即將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居、紅磡豐頤居等共888個單位，整體入住率超過九成。今年稍後時間，第四個項目粉嶺盛頤居亦會開始入伙，可提供261伙。

香港房屋協會。（資料圖片）

凌嘉勤表示，粉嶺盛頤居項目單位融入無障礙設計及樂齡科技。他並透露，房協未來十年計劃内，不會有新的長者安居樂項目，但會在將來的項目加入長者友善設計和「通達設計」等。他認為不能單靠多建幾座樓宇滿足人口老化需求，期望在新屋苑更普及應用樂齡科技。

他表示，會盡量將長者友善的設計融入單位及公眾地方，例如浴室改用趟門、加大升降機按鈕等，以達至「居家安老」需要。