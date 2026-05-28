香港酷熱天氣警告｜天文台料下午極端酷熱　林超英：老朋友守護我

天文台今午（28日）12時30分發出特別天氣提示，指天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，並且避免戶外劇烈運動，如感不適，請儘快求醫。



截至下午1時10分，天文台錄得市區最高氣溫33.2度，雖仍未破今年最熱紀錄，但天文台預測，在高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣下，本港下午，而酷熱天氣警告至下午1時已連續生效逾53小時。



每到酷熱日子，大家總是關心堅持環保、提倡盛夏不開冷氣的前天文台台長林超英近況；林超英2017年接受訪問時展示雖然汗透底衫，但仍堅持不應開冷氣。（資料圖片／羅君豪攝）

林超英上載小型風扇相片暗示未開冷氣 網民問：英，你還在嗎？

每到酷熱日子，大家總是關心堅持環保、提倡盛夏不開冷氣的前天文台台長林超英近況。林超英今次也很識做，昨晚（27日）在社交媒體發文，上載一張小型風扇相片，並附上文字：「今晚，老朋友守護着我」，暗示未開冷氣，再引起網民熱烈討論，有人問：「英，你還在嗎？」

前天文台台長林超英5月27日晚上載一張小型風扇相片，附上文字：「今晚，老朋友守護着我」，暗示未開冷氣。（林超英Facebook）

每到酷熱日子，大家總是關心堅持環保、提倡盛夏不開冷氣的前天文台台長林超英近況。（資料圖片）

天文台暫錄今日市區最高氣溫33.2度 酷熱天氣警告連續生效逾53小時

截至下午1時10分，天文台錄得市區最高氣溫33.2度，雖仍未破今年最熱紀錄，但天文台預測，在高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣下，本港下午，而酷熱天氣警告至下午1時已連續生效逾53小時。

5月28日截至下午1時10分，天文台錄得市區最高氣溫33.2度。

▼5月25日 市區錄32度創今年新高▼

