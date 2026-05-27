天文台料周五最高35度　林超英2招神技　家中不開冷氣也可降溫

天文台｜香港今日（27日）天氣酷熱，天文台下午錄得最高氣溫33.7度，是今年以來的最高紀錄。天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來酷熱天氣，最新預測顯示，本周五（29日）市區最高氣溫預測將調高至35度。

天氣酷熱，大家少不免都要開冷氣降溫，但長開冷氣又擔心電費暴增。天文台前台長林超英過去多次在社交媒體及公開場合分享，既可省電又可降溫的方法，《香港01》好食玩飛頻道整合2招慳電神技。



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酷熱持續！天文台料周五兩區高達37度

據天文台最新的九天天氣預測，本港本周五將迎來高溫天氣，市區最高氣溫料增至35度，其中當日下午上水、打鼓嶺最高溫度料達37度。炎炎夏日，相信不少人也需要開冷氣降溫，但長開冷氣電費亦會隨之增加。

天文台料本周五兩區高達37度。（天文台網頁截圖）

本周五將迎來極端高溫，市區最高氣溫料增至35度。（天文台網頁截圖）

林超英曾多次與大家分享，即使炎熱天氣在家中不開冷氣也可感到涼快的方法。以下兩招大家可以參考一下。

林超英早前分享了不少慳電大法。（資料圖片 / 羅君豪攝）

林超英慳電降溫法【第1招】—USB風扇抽風入屋

他表示，只要保持室內空氣流通，使用風扇吹頭和吹身，並用百葉簾遮擋陽光，已能有效降溫。林超英曾在其社交媒體中提及如何在室內製造氣流，指概念上有三個部份，分別為「抽風入屋、引氣流深入屋內、抽風出外」。他指出，抽風可以用低耗電量的USB風扇或抽風扇，只需數十元便可買到。

而「循環扇」則有平有貴，但用普通風扇也可。林指關鍵是將風扇放在入風口不遠處，方便把外來空氣帶入屋內。他解釋指，沒有該風扇的話，入氣口的空氣可能被出氣口的抽風機直接吹出去，屋的內部就接收不到新鮮空氣了。

林超英慳電降溫法【第2招】—沖涼降溫法

至於開冷氣又想省電的話，林超英建議大家若需要開冷氣，可將溫度調校至27至28度，他更直言：「熱到暈我都實開，環保唔使搵命搏！」

另外他亦提出一個更省電的降溫方法，就是少洗熱水澡，改用「室溫水」洗澡。他解釋，熱水爐耗電量可達「一萬火」，以洗澡24分鐘計算，已經使用4度電。

網民實測林超英省電降溫公式

以上的降溫方法是否真的可以省電？林超英曾在社交媒體中分享一名網友 Theo 採用他省電降溫的真實經驗。Theo從2024年開始轉用一級能源標籤冷氣機，並將溫度調校至27度，另加風扇製造室內氣流。根據他的實測結果發現，2023年5月的用電量為438度，2024年5月則減少用電量至203度，直至去年5月再跌至149度，等於2023年用電量僅三分之一。

網友實測林超英省電降溫公式。（林超英＠Facebook）

林超英亦建議大家，若夏天真的非開冷氣不可，建議選擇用以上方法去省電，既舒適又能保住錢包。

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