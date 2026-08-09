「星際城市」靠小紅書翻生！內地客豪花萬元買相機　商戶：爆多人

曾經淪為售賣盜版光碟「老翻場」的旺角「星際城市」商場，近年成為旅客購買相機及攝影器材的熱點，適逢暑假最後一個月，昨天（8日）約21.9萬內地客訪港，創五一黃金周後新高，「星際城市」亦一度逼滿旅客。今日（9日）記者直擊商場人流不算多，惟個別受內地社交平台「小紅書」吹捧的店舖外，有20至30人排隊。



有內地客豪花逾萬元購買相機等產品，亦有法國旅客來買耳機。不過，旺丁不等如旺財，有店主形容昨天「爆多人」，可能未有經營「小紅書」帳號，未知是否獲推介，故周末生意額與平時相若，沒有太受惠於內地旅客訪港高峰。



旺角星際城市8月8日「逼爆」內地旅客。（Threads／hkeric圖片）

旺角商場「星際城市」以相機及攝影器材聞名，適逢暑假最後一個月，8月9日亦有不少旅客。（馮文傑攝）

來自廣州的顏小姐（右）表示，透過小紅書得知星際城市及場內店舖，並在比較附近商戶後到場選購。（馮文傑攝）

內地生經小紅書推介訪星際：雖然水貨，但香港一般沒假貨

其中，第一次逛「星際城市」的廣州旅客顏小姐，本身是學生所以趁暑假來港兩天，主要行程是行街及拍照。她表示是經「小紅書」推介而認識「星際城市」，同行朋友看到個別店舖獲好評，故抵港後馬上到商場陪朋友買相機。

她的朋友並非首次到訪，憶述上次到同一店舖時與職員交談愉快，接觸後認為店方有信譽，因此今次需要為相機更換鏡頭時，再次前來。她認為，在香港購買相機較內地划算，形容店舖性價比較高。

這裏雖然都是水貨，但是香港一般不會有假貨。雖然是水貨，所以還是比較信任這裏的。 廣州旅客顏小姐

陳先生（右一）表示，來港後已花費逾萬元購物，除購買即影即有相機及手袋外，亦有替同事和朋友代購。（馮文傑攝）

內地客一日遊豪花逾萬元購物 兼替同事朋友代購

另一名旅客、來自深圳的陳先生表示來港至今已花費逾10,000元，購買即影即有相機及手袋等，同時替同事及朋友代購，整個行程購物預算達20,000多元。另一名內地旅客劉先生亦專程來「星際城市」買相機。

內地旅客劉先生（左）專程來「星際城市」買相機。（馮文傑攝）

到「星際城市」尋寶的不只內地旅客，法國旅客Sophie與丈夫特意來選購無線耳機。（馮文傑攝）

法國旅客離港前到「星際城市」買無線耳機

到「星際城市」尋寶的不只內地旅客，法國旅客Sophie與丈夫在網上看行程「做足功課」，知道「星際城市」出售電子產品也有名，中午特意來選購無線耳機。他們笑言「星際城市」是訪港行程最後一站，購得心頭好後，下午兩時許要趕到機場乘飛機離港。

職員Mandy認為，星際城市的知名度及地理位置有助吸引旅客，但人流主要集中於獲網上推介的店舖。（馮文傑攝）

商戶形容「爆多人」 惟人流集中「小紅書」推介店舖

售賣CCD數碼相機及即影即有相機的商舖職員Mandy形容，昨天「星際城市」的人流盛況是「爆多人」，因為位處旺角市中心，交通方便，附近亦有不同購物點，較容易吸引旅客順道來訪。她留意到商場一樓人流較多，估計與「小紅書」推介的店舖集中於該層有關。她任職的店舖目前沒有經營「小紅書」，亦不確定是否曾獲網民推介。

旺角商場「星際城市」以相機及攝影器材聞名，適逢暑假最後一個月，昨天（8日）約21.9萬內地客訪港，創五一黃金周後新高，「星際城市」亦一度逼滿旅客。（馮文傑攝）

她形容，旅客在網上搜尋購買相機的地點時，往往會找到星際城市，「總之佢哋一上網講要買相機，基本上就會搵到星際呢個地方。」不過，人流增加不一定能轉化為消費力，部分顧客仍會先比較價錢及款式，再決定是否購買。她的店舖周末生意額與平時相若，沒有太受惠於內地旅客訪港高峰。