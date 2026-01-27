目標星辰大海！中國首個「星際航行學院」成立　佈局太空探索未來

中國科學院大學「星際航行學院」於今（27）日正式掛牌成立。據悉，該學院未來將設立119門課程，聚焦太空探測與空間科學前沿領域，旨在把握中國星際航行發展的關鍵窗口期，培育太空探測與空間科學研究人才。



錢學森1957年提出建院構想

綜合《人民日報》、《北京日報》報道，1月27日上午，中國科學院大學星際航行學院揭牌儀式在中國科學院與「兩彈一星」紀念館舉行，標誌該學院正式成立。中國也進入星際航行領域跨越式發展的關鍵窗口期。

公開資料顯示，中國科學院大學星際航行學院（School of Space exploration）由原中國科學院大學航空宇航學院於2025年11月經校長辦公會研究決定更名而來，原航空宇航學院成立於2018年10月25日。

星際航行學院學院官網。（官網截圖）

學院官網顯示，學院的設立被定位為佈局星際航行領域人才培養的重要一環，以回應深空探測與空間科學研究等戰略需求。

據了解，學院未來課程體系將涵蓋航空宇航科學與技術、行星科學等14個一級學科或專業類別，在既有97門課程基礎上，新增22門核心課程，內容包括星際動力與推進原理、星際航行環境感知與利用、行星動力學與宜居性，以及星際社會學與治理等方向。

星際航行學院科系架構。（官網截圖）

在教學實作方面，學院將依託懷柔科學城現有科研與應用平台，規劃建置多項教學與實驗設施，包括無人機智能巡飛模擬平台、空間科學衛星全流程教學實踐平台，以及星際航行天地協同實驗教學與創新平台等，提供學生相關訓練環境。

中國科學院大學「星際航行學院」於今（27）日正式掛牌成立。（人民日報）

值得注意的是，此次成立儀式所在的「兩彈一星」紀念館，位於國科大雁棲湖校區，其前身正是由錢學森親自選址創建的中國首個火箭研發試驗基地。早在1957年，錢學森已提出建設星際航行學院的構想，並於1962年在《星際航行概論》一書中，系統奠定了該領域的學術框架。

錢學森（左）於1962年在《星際航行概論》一書中，系統奠定了該領域的學術框架。（網絡圖片）

他在《星際航行概論》的序言中指出，星際航行事業匯聚現代科技各領域成果，並將帶動多學科發展，必須依靠一支規模龐大、學科齊全的科技隊伍方能推進。

據《澎湃新聞》報道，早在2025年12月3日，中國科學院大學原航空宇航學院官網就已正式更名為星際航行學院。學院官網介紹，擔任中國科學院大學星際航行學院院長的是中國科學院院士朱俊強。4名副院長分別是：蔡榕、高銘、徐綱、胡海鷹。