末日聖母號影評｜橫跨星際物種浪漫拯救任務　在孤獨中尋找勇氣

由賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的科幻鉅獻 《末日聖母號》（Project Hail Mary）上映後好評如潮，上映僅10天全球累積票房已突破3億美元，成為Amazon MGM合併以來的最高票房電影。若2015年的《火星任務》（The Martian）是寫給科學的一封情書，那麼由Phil Lord及Christopher Miller執導的《末日聖母號》（Project Hail Mary）則是將這份科學精神昇華到跨越星際、物種的靈魂層面。

《末日聖母號》自上周上映以來口碑席捲全球，更獲封為《星際啟示錄》（Interstellar）後最出色的太空科幻電影。（電影海報）

太空科幻電影史新里程碑

《末日聖母號》改編自《火星任務》原著作者Andy Weir的同名小說，劇情講述了一個關於孤獨與智慧的動人故事。主角Ryland Grace（賴恩高斯寧飾）從昏迷中醒來，發現自己身處一架幽閉的太空船，而兩名同伴早已不幸喪生。隨著記憶漸漸復甦，他意識到地球正面臨一種名為「噬星者」（Astrophage）的微生物威脅，這種生物正在吸取太陽能量，導致全球氣候劇變，人類文明危在旦夕。

《末日聖母號》由由賴恩高斯寧主演。（劇照）

作為人類最後的希望，Grace必須在孤立無援的深空利用科學知識尋找解藥。然而，命運讓他遇見了同樣瀕臨滅絕星系、外型似蜘蛛卻擁有高度智慧的外星生物Rocky。兩個來自不同星系、語言完全不通的生命體，竟成為拯救彼此星球的唯一盟友。電影透過極致的物理推演與真摯的跨星際友誼，展現了在絕望深空中，科學與同情心如何跨越光年的障礙。

「Grace」與「Rocky」來自不同星系、語言完全不通的生命體，竟成為拯救彼此星球的唯一盟友。（劇照）

Greig Fraser坐鎮拍攝出宏大與細膩的視覺交響

電影找來《沙丘瀚戰》（Dune）的攝影大師Greig Fraser操刀，其影像風格一改傳統科幻片的冰冷感，反而呈現出莊嚴浩瀚而溫暖的質感。電影沒有使用任何綠幕拍攝，取而代之的是最先進的 LED 環繞螢幕（Volume 技術）以及真實的光影物理效果，將宇宙的浩瀚無垠與「聖母號」內部的幽閉感形成鮮明對比。製作團隊認為，綠幕會讓演員產生疏離感，唯有讓演員雙眼真正看到深邃的星空、體會到光線在艙體金屬上的反射，那種身處異星的孤獨與恐懼才能穿透銀幕，以真實的情緒感動觀眾。

整套電影以全實景拍攝156分鐘零綠幕。（預告畫面）

電影沒有使用任何綠幕拍攝，取而代之的是最先進的 LED 環繞螢幕（Volume 技術）以及真實的光影物理效果。（預告畫面）

《Sign of the Times》再度爆紅

至於配樂方面，由於Rocky的言語設定是由和聲組成，配樂師Daniel Pemberton大膽地將音樂與語言合二為一，細心聆聽彷彿整個宇宙都在歌唱。此外，德國影后Sandra Hüller飾演的Eva Stratt在片中唱出那一首《Sign of the Times》的變奏運用，在絕望的末日氛圍中，唱出令人心痛的孤獨感，更令這首歌翻再度爆紅。

在絕望中選擇做正確的事

Grace與Rocky言語及感官的完全不同，卻能透過科學宇宙共通語建立深厚情誼，打破了科幻片中常見的文明間為生存會選擇主動消滅暴露的異文明的設定，令人性重建光明，證明智慧生命的本質或許並非掠奪，而是合作與共進。另外，電影重點觸及關於「犧牲」與「選擇」的命題，Grace從因膽怯而逃避責任的人，最終成長為外星人而勇敢進行拯救任務及放棄回歸地球的英雄，說明了真正的勇敢並非無所畏懼，而是在絕望之際，依然選擇去做正確的事。

製作團隊在影棚內1：1完整建造了整架「聖母號」太空船。（劇照）

在孤立無援中尋找到人性希望

《末日聖母號》以簡單直接的方法去呈現難以令人理解的科學細節，加上觀眾在面對現實生活的壓抑時，透過電影見證了「工程師式」的浪漫：只要有邏輯、有勇氣、有一份願意信任他人的心，即使太陽熄滅，Grace與Rocky依然能找到重燃希望的方法。電影並不是單純的科幻片，而是在156分鐘裡尋找到對人性希望及對電影重拾喜愛。《末日聖母號》當然未能超越經典《星際啟示錄》，但非常值得大家入場親身體驗這份震撼感。