五一｜直擊旅客逼爆旺角星際城市買即影即有相機產品　其他店叫苦

今個五一黃金周有很多內地旅客來港，位於旺角、出售相機相關產品的商場「星際城市」是其中一個旅客熱點。今日（3日）下午，商場內擠得寸步難行，排隊人龍亦在山東街「打蛇餅」，令該段行人路完全無法通行，需出動警員維持秩序。



有內地旅客解釋，有「小紅書」網民指香港即影即有相機比較好用，而且比內地稍便宜，故特地到星際城市購買；另有旅客指香港的菲林相機有獨特的「港台風」，故也逼進去購買。



出售即影即有相機產品店舖負責人，均稱太忙而未能受訪；有售賣手機配件商戶表示，人潮只惠及賣即影即有相紙的商户，在黃金周期間的生意額較平時下跌近三成，指人太多阻礙店舖正常營運，港人也會避開，「你會唔會呢幾日嚟買嘢吖？」



5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，警方行人路圍起膠帶，維持秩序，。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，警方行人路圍起膠帶，維持秩序。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，警方在場維持秩序，進入商場需排隊。（梁鵬威攝）

旅客山東街排隊「打蛇餅」 警員在場維持秩序

進入「星際城市」，須先在樓下排隊。下午所見，人龍「打蛇餅」，令山東街一段行人路完全無法通行，需出動警員維持秩序。

商場內擠得寸步難行，連接地面及一樓的扶手電梯停止運行，以免發生意外。由於一樓近扶手電梯位置有售賣即影即有相紙的店舖，令該處十分擠迫；加上連接一樓及二樓的扶手電梯並沒有停止運行，現場所見有一定的危險性。

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，商場入口的電梯停運，防止發生意外。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，商場入口的電梯停運，防止發生意外。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，商場十分擠塞。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，商場十分擠塞。（梁鵬威攝）

廈門客買即影即有相機：小紅書說比較好用 內地貴數十元

內地遊客主要購買即影即有相關產品，如相機、相紙，也有人專來買菲林。廈門遊客習小姐買了一部即影即有相機，她說即影即有相機在內地不是很普遍，價錢更較香港貴數十元；而內地社交媒體「小紅書」的網民也說香港的即影即有相機比較好用，所以她便到了星際城市購買。她認為這個商場貨品種類繁多，但實在太擠迫，所以體驗也很一般。

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林。（梁鵬威攝）

深圳客買菲林相機：不一樣的港台風

深圳遊客沈小姐則因朋友推薦而知道這個地方，剛巧碰上今天下雨，便決定到場。她買了菲林相機，指香港的菲林相機有獨特的風格，「比如說看以前的電視劇，港台風的那種感覺⋯⋯不一樣的。」她同樣認為購物體驗不錯，但有點擠迫。

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，商場十分擠塞。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，商場十分擠塞。（梁鵬威攝）

5月3日五一黃金周第三日，大批內地旅客續湧到旺角星際城市商場購買即影即有相機的相紙及菲林，有店舖拉起圍帶，讓顧客排隊等候入內購物。（梁鵬威攝）

賣即影即有相機相紙店受惠 負責人忙得無閒受訪

雖然人流暢旺，但不是所有商戶也受惠。出售即影即有相紙的店舖很擠擁，很多間商舖的負責人也因太忙碌而未能受訪；但亦有不少店舖「拍烏蠅」，形成強烈對比。

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賣手機配件商戶指人多反有負面影響：生意額反跌近三成

一個賣手機配件、不願具名的商戶表示，人潮只惠及賣即影即有相紙的商户，對於售賣其他產品的商戶反而造成負面影響，例如他自己在黃金周期間的生意額較平時下跌近三成。他解釋，一來人太多，有很多內地遊客會蹲在店門前，阻礙店舖正常營運；二來本地客人也不會選擇在這幾天到場，「你會唔會呢幾日嚟買嘢吖？」

他說，每逢內地有長假期便會出現這個情況，認為商場方的人流管制措施做得不夠好。他亦對安全問題表示擔心，因為人流已完全堵塞走火通道。