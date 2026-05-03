五一｜直擊旅客逼爆旺角星際城市買即影即有相機產品 其他店叫苦
今個五一黃金周有很多內地旅客來港，位於旺角、出售相機相關產品的商場「星際城市」是其中一個旅客熱點。今日（3日）下午，商場內擠得寸步難行，排隊人龍亦在山東街「打蛇餅」，令該段行人路完全無法通行，需出動警員維持秩序。
有內地旅客解釋，有「小紅書」網民指香港即影即有相機比較好用，而且比內地稍便宜，故特地到星際城市購買；另有旅客指香港的菲林相機有獨特的「港台風」，故也逼進去購買。
出售即影即有相機產品店舖負責人，均稱太忙而未能受訪；有售賣手機配件商戶表示，人潮只惠及賣即影即有相紙的商户，在黃金周期間的生意額較平時下跌近三成，指人太多阻礙店舖正常營運，港人也會避開，「你會唔會呢幾日嚟買嘢吖？」
旅客山東街排隊「打蛇餅」 警員在場維持秩序
進入「星際城市」，須先在樓下排隊。下午所見，人龍「打蛇餅」，令山東街一段行人路完全無法通行，需出動警員維持秩序。
商場內擠得寸步難行，連接地面及一樓的扶手電梯停止運行，以免發生意外。由於一樓近扶手電梯位置有售賣即影即有相紙的店舖，令該處十分擠迫；加上連接一樓及二樓的扶手電梯並沒有停止運行，現場所見有一定的危險性。
廈門客買即影即有相機：小紅書說比較好用 內地貴數十元
內地遊客主要購買即影即有相關產品，如相機、相紙，也有人專來買菲林。廈門遊客習小姐買了一部即影即有相機，她說即影即有相機在內地不是很普遍，價錢更較香港貴數十元；而內地社交媒體「小紅書」的網民也說香港的即影即有相機比較好用，所以她便到了星際城市購買。她認為這個商場貨品種類繁多，但實在太擠迫，所以體驗也很一般。
深圳客買菲林相機：不一樣的港台風
深圳遊客沈小姐則因朋友推薦而知道這個地方，剛巧碰上今天下雨，便決定到場。她買了菲林相機，指香港的菲林相機有獨特的風格，「比如說看以前的電視劇，港台風的那種感覺⋯⋯不一樣的。」她同樣認為購物體驗不錯，但有點擠迫。
賣即影即有相機相紙店受惠 負責人忙得無閒受訪
雖然人流暢旺，但不是所有商戶也受惠。出售即影即有相紙的店舖很擠擁，很多間商舖的負責人也因太忙碌而未能受訪；但亦有不少店舖「拍烏蠅」，形成強烈對比。
賣手機配件商戶指人多反有負面影響：生意額反跌近三成
一個賣手機配件、不願具名的商戶表示，人潮只惠及賣即影即有相紙的商户，對於售賣其他產品的商戶反而造成負面影響，例如他自己在黃金周期間的生意額較平時下跌近三成。他解釋，一來人太多，有很多內地遊客會蹲在店門前，阻礙店舖正常營運；二來本地客人也不會選擇在這幾天到場，「你會唔會呢幾日嚟買嘢吖？」
他說，每逢內地有長假期便會出現這個情況，認為商場方的人流管制措施做得不夠好。他亦對安全問題表示擔心，因為人流已完全堵塞走火通道。