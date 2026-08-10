工作暑熱｜內地禁最熱時段戶外工作　香港未如國際採黑球濕球溫度

周日（9日）天文台錄得破紀錄36.9度高溫，勞工處全日維持黃色工作暑熱警告。自工作暑熱系統2023年推出以來，從來未見紅或黑色警告。前天文台台長林超英批評太陽輻射衡量權重過低，應改用國際常用的黑球濕球溫度（WBGT）。



翻查鄰近地區的暑熱工作安排，內地、台灣和新加坡的指引均具有法律效力。其中，內地規定氣溫達一定水平，工人須縮短工作時間。當氣溫達37至40度，當日最高溫時段3小時內更不得在戶外露天工作。多個國家或地區採用WBGT為指標，規定或鼓勵大型地盤安裝WBGT儀器，以監測該地盤實際熱壓力數據。



勞工處於2023年推出《預防工作時中暑指引》與「工作暑熱警告」系統，在紅色暑熱警告生效期間，極重勞動工作者需暫停工作。（資料圖片/湯致遠攝）

內地：37度至40度時 最高溫3小時禁戶外工作

翻查世界各地的暑熱工作守則，內地的 《防暑降溫措施管理辦法》屬強制性法規，氣溫達攝氏35度以上、37度以下時，應採取換班輪休等方式，縮短連續工作時間；氣溫於37度以上、40度以下，室外露天工作累計不得超過6小時，最高溫時段3小時內不得在戶外露天工作；當氣溫達40度或以上時，便應當停止當日室外露天工作。

台灣：WBGT達32.1度休息時間需佔75%

國際常用濕球黑球溫度，簡稱WBGT指數，測量太陽及附近環境的熱輻射、空氣溫度以及相對濕度對人體產生的綜合熱壓力，作戶外停工指標。

台灣法例根據「輕度、中度、重度」工作負荷，以及綜合溫度、濕度、風速等暑熱指數（WBGT）指數的變化，按每小時的時量平均來分配作業與休息時間。法例規定高溫場所每日工作不得超過6小時，並按工作輕重訂定工作及休息比例，重度工作在WBGT達32.1度時，休息時間需佔75%，違法僱主會遭受行政處罰。

受全球暖化影響，全球多地出現極端酷熱天氣。（資料圖片/湯致遠攝）

新加坡：WBGT達33度每小時需強制休息15分鐘

至於新加坡，同樣採用WBGT作為停工與休息的法定標準，針對進行重體力勞動的戶外員工規定，違反停工令最高可處罰款50萬元，及監禁一年。特定戶外工作場所，例如大型建築工地、造船廠及加工工地須設置WBGT儀器。

當WBGT達到32度或以上，需強制每小時至少連續休息10分鐘，且必須在有遮蔭的地點進行。WBGT達到33度或以上，強制每小時至少連續休息15分鐘，隨著指數進一步升高，需將高風險員工調離戶外崗位。

香港：太陽輻射衡量權重較低 未能反映戶外工作情況

勞工處的工作暑熱警告按天文台的暑熱指數發出，而天文台的暑熱指數按特定公式計算，初衷是統計全港大眾在哪些情況下，例如溫度、濕度等會導致突然入院人數增加。由於大部分市民日常活動在室內進行，所以太陽曝曬的佔比非常低。根據公式，黑球溫度（太陽輻射）僅佔5%，自然濕球溫度（濕度及風速）佔80%。

天文台暑熱指數方程式=0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



天文台前台長林超英表示，工作暑熱警告應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作標準，適用在露天環境，且世界通行。他又認為即使氣溫破紀錄，勞工處仍不發出更高的暑熱警告是「離地」。

3級制工作暑熱警告的露天工作休息安排。（勞工處圖片）

暑熱指引2023年生效 至今從未發紅、黑

翻查資料，香港勞工處基於「香港暑熱指數」制定的《預防工作時中暑指引》與「工作暑熱警告」系統，於2023年5月15日推出，至今經歷了兩次「優化」，包括將監察暑熱指數的時間由30分鐘延長至1小時。

除參考京士柏監測站外，加入全港其餘9個地點的暑熱指數監測數據。指引與警告系統不具備強制性，僱主可根據實際工作環境採取的減暑措施，相應地減少或調整員工在警告生效時的休息時間。

3級制工作暑熱警告。（勞工處圖片）

香港指引非強制 有工友未獲特別休息安排

指引雖無法律效力，但若僱員出現意外，僱主可遭勞工處引用《職業安全及健康條例》下的一般僱主責任提出檢控。根據《預防工作時中暑指引》，輕勞動工種包括保安員、物業管理員、花藝工作者等；中等勞動工種包括清潔工快遞員等；重勞動工作包括搬運工、紥鐵工；極重勞動工作則指極高體能消耗的特殊重體力勞動。紅色暑熱警告生效期間，極重勞動工作者需暫停工作；若黑色暑熱警告生效，重勞動及極重勞動工作者均需暫停工作。

有工人曾反映僱主未有因應極端天氣，提供特別工作安排。（資料圖片/林靄怡攝）

工會反映有僱主未遵從 因商標被覆蓋不准工人穿背心風扇

樂施會年初公布的研究引述工友反映，有同事在工作時坐下休息時遭投訴，及後為免有同樣事情發生，只好遵從外判商的「提醒」，在坐下的同時手持水樽，表明是休息而不是「偷懶」，但認為這是本末倒置。

另外，工會反映，有承辦商礙於商標被覆蓋的問題，不容許工友穿著職安局建議的背心風扇；亦有工人表示僱主未有因應極端天氣，提供特別工作安排。