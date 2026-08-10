工作暑熱警告只有黃？樂施會7區實測見紅、黑　暑熱時數為官方3倍

周日（9日）天文台錄得破紀錄36.9度高溫，勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告。自勞工處2023年5月推出工作暑熱警告系統以來，從來沒有發出紅色或黑色警告。



樂施會去年於7個地點安裝黑球濕球監測儀19天，按勞工處標準，每個站平均有14天需要發出黃色暑熱警告，所有站點都曾發出紅色或黑色警告。但同期勞工處只有4天發出黃色暑熱警告，樂施會發出警告的時數為其三倍。勞工處工作暑熱警告提供建議休息或停工標準，並非強制，樂施會調查發現75%工友的工作時數沒有因酷熱而調整。



樂施會2025年在7個地點安裝「安裝黑球濕球監測儀」，監測地區暑熱指數。（樂施會facebook圖片）

樂施會在7個地點安裝「安裝黑球濕球監測儀」（左上），並向工友派發暑熱手錶。（資料圖片/廖雁雄攝）

樂施會聯同民間團體設防暑系統

樂施會於2024年與數碼港科技公司奧斐康合作設計防暑警報系統，系統由三個部分組成：黑球濕球監測儀、網絡平台及智能手錶。黑球濕球監測儀可量度濕球黑球溫度，簡稱WBGT指數，測量太陽及附近環境的熱輻射、空氣溫度以及相對濕度對人體產生的綜合熱壓力，是國際常用的指標。儀器亦可以分別量度黑球、濕球、乾球指數，容易設置在路邊及工友的工作環境附近，具備防風防雨功能。新加坡及日本等地以WBGT指數發出中暑警報，亦於大型地盤安裝WBGT儀器。

樂施會系統中，網絡平台持續接收監測儀的WBGT數據，發出地區性暑熱警告。工友佩戴的智能手錶內置網絡卡，可同步接收天文台和地區監測系統兩種警告，並具備心率及皮膚溫度測量功能，有助工友即時掌握身體狀況，提升防暑意識。

樂施會於2024年與數碼港科技公司奧斐康合作設計防暑警報系統，系統由三個部分組成：黑球濕球監測儀、網絡平台及智能手錶。

勞工處參考天文台暑熱指數 太陽輻射佔比低

天文台暑熱指數按特定公式計算，黑球溫度（太陽輻射）僅佔5%，自然濕球溫度（濕度及風速）佔80%。惟WBGT指數，該指數是國際職業安全常用的暑熱壓力標準，對太陽輻射的考量比重較高。前天文台台長林超英指出，勞工處直接用天文台暑熱指數來做警告標準是完全不恰當，該指數對象為一般市民，並非針對戶外工作者，未能反映工人長期曝曬的問題。

天文台暑熱指數以京士柏氣象站為主要依據，勞工處據此發出警告。而樂施會則把監測儀直接安裝在工友的實際工作地點附近，如行人路邊、地盤外圍等，量度的是工友真正身處環境的熱壓力。

天文台暑熱指數方程式=

0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



前天文台台長林超英批評，勞工處直接用天文台暑熱指數來做警告標準，是完全不恰當。（資料圖片/黃浩謙攝）

樂施會去年於七個地點安裝儀器測量戶外工作熱壓力

去年8月23日至9月10日共19天內，樂施會聯同工業傷亡權益會、香港天主教勞工事務委員會等團體研究戶外工作者熱壓力，並在今年1月發佈結果。樂施會在油麻地、觀塘、香港仔、堅尼地城、荃灣、葵涌及大窩口道七個地點，於清潔工或地盤工作環境附近，設置黑球濕球監測儀，量度當區黑球、濕球、乾球指數，再按天文台的公式，轉換為對應的暑熱指數，再與勞工處發出的警告作對比。

期間，勞工處僅曾發出黃色警告，而7個監測站則全部曾發出紅色甚至黑色警告。（樂施會提供）

樂施會地區監測：警告時數遠超官方 黑色警告頻現

19天內，勞工處僅有4天發出黃色暑熱警告，但樂施會7個站平均發出黃色警告日數為14天，是勞工處的3.5倍。平均警告時數達95.23小時，為勞工處3倍以上，其中荃灣站的警告時數達140小時，比勞工處多的30小時多出逾110小時。

期間，勞工處僅曾發出黃色警告，而7個監測站則全部曾發出紅色甚至黑色警告。「重災區」是觀塘，曾有6天發出黑色警告、11天發出紅色警告。堅尼地城有3天發出黑色警告、13天發出紅色警告。即使同屬一個分區，如京士柏與油麻地、葵涌與大窩口道，熱壓力亦有差異，反映如依賴單一監測站，可能低估其他地區暑熱風險。

期間，勞工處僅曾發出黃色警告，而7個監測站則全部曾發出紅色甚至黑色警告。（樂施會提供）

工作暑熱警告非強制 75%工友指工作時間沒調整

勞工處的「工作暑熱警告」本身不具直接的強制法律效力，僅向僱主提供建議休息或停工標準。然而，若僱主未有為員工採取適當防暑及休息措施而引致工業意外，則可能違反《職業安全及健康條例》。

同一研究訪問了64名戶外清潔工友，94%曾在酷熱天氣下出現至少一項熱疾病早期徵狀。然而，約75%工友表示公司未有調整工作時間，逾三成半未獲足夠飲用水，近四成公司沒有就暑熱警告訂明特別工作安排。裝備方面，近七成獲發腰間風扇，但工友反映只派發一次、耗電快且不防水，後續支援欠奉。近97%工友表示，公司從未在工作地點另行設置暑熱壓力評估，防暑指引在執行層面存在明顯落差。

勞工處工作暑熱警告提供建議休息或停工標準，並非強制，樂施會調查發現75%工友的工作時數沒有因酷熱而調整。（資料圖片/廖雁雄攝）

約75%工友表示公司未有調整工作時間，逾三成半未獲足夠飲用水，近四成公司沒有就暑熱警告訂明特別工作安排。（樂施會提供）