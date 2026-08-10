涉扮社工稱免費裝濾水器騙屋邨長者　無業男認罪　同黨否認需審訊

無業男涉假冒社工，向長者訛稱社署為長者免費安裝濾水器，完成安裝後向長者索近3千元，並稱稍後會退款。有女長者到社區中心求退款時發現受騙。假冒社工及負責安裝的兩名男子被控10項欺詐罪，案件（DCCC736/2025）今（10日）在區域法院審理。



其中假扮社工的無業漢，承認8項欺詐罪，押後至10月30日求情及判刑，期間須還押。負責安裝的六旬男子，則否認控罪，控方開案陳詞指，該六旬男警誡下曾稱，知首被告「呃老人家錢」，因為該濾水器不值3千元。



首被告梁錦超（40歲）及次被告陳茂祥（65歲）同被控10項欺詐罪。首被告承認8項罪名。

次被告陳茂祥否認欺詐罪受審。(陳蓉攝)

訛稱社署為長者免費安裝濾水器

首被告承認的案情指，在2024年7月19日至10月4日間，首被告梁錦超曾多次向居於不同屋邨的長者訛稱自己是社工，指社署要為他們免費安裝濾水器，隨後向他們索約3千元，聲稱款項稍後會以支票或轉帳等方式，退回長者的銀行戶口。

女事主到社區中心求退款揭發

2024年10月5日，其中一名女事主前往社區中心申請退款，始察覺受騙，最終報警。警方其後翻查閉路電視片段認出次被告，遂以以欺騙手段取得財產罪把他拘捕。

次被告曾與超老闆聯絡

警方其後檢取次浩的電話，發現他曾與一名叫「超老闆」的人對話，對方曾向他發送多個公共屋邨的地址及入口閘門密碼，亦發送訊息指：「你自己做嘢小心啲安全至上」、「咁耐嘅冇事吖嘛？」

警察在首被告家中發現濾水器

首被告在同年10月10日在住所被捕。警方搜查住所發現，其家中存有濾水器、濾芯、十八份已填寫的濾水器安裝登記表格、「水之源」職員證及單張等物品。

次被告警誡下稱知首被告呃老人家錢

次被告否認控罪，控方指次被告會在首被告離開後，才前往長者家中，並為他們安裝濾水器。次被告警誡下稱，他在2024年7月認識「阿超」，知悉他以安裝濾水器為由：「呃啲老人家錢。」他只負責安裝濾水器，每次會獲得320元報酬。次被告認同首被告是在「呃錢」，因該濾水器並不值3千元。