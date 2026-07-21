劍擊港隊前代表招文韜為賺錢　開戶供人洗黑錢逾千萬　囚41月2周

劍擊港隊前代表招文韜，疑為想賺快錢，應網上廣告要求，為他人開戶以供他人的公司做生意，並稱可分一分佣金，惟其戶口卻被用作收取電騙騙款，招的戶口曾被用以清洗逾1千萬元。招今（21日）在區域法院承認5項洗黑錢罪（DCCC12/2025），暫委法官余俊翔判刑時指，被告的行為對社會造成極深的禍害，雖然沒有證據顯示他對案件知情，但他雖曾懷疑，卻為報酬無視違法風險，近年涉及傀儡戶口的詐騙金額高達8億，加刑25%，判囚41個月2星期。



承認5戶口洗逾1060萬

被告招文韜（26歲，學生），在2015至2024年曾任劍擊港隊代表。他承認5項洗黑錢罪，指他於2021年8月4日至28日，在香港，連同身份不明的人，收取5筆分別存於匯立銀行、天星銀行、MOX銀行、螞蟻銀行及理慧銀行共約1060萬元的款項，全部或部份為從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產。被告另有一項涉款38.2萬的洗黑錢罪，則獲法庭存檔。

被告招文韜在區域法院承認5項洗黑錢罪，囚41月2周。(黃浩謙攝)

兩名事主遭電騙失566及256萬

案情指，有騙徒假扮內地官員，訛稱他人參與詐騙活動、清洗黑錢。兩名事主感害怕受騙，依指示把儲蓄存入指定銀行戶口。他們的資金轉出至其他帳戶，最終二人意識到受騙報警。兩名事主分別被騙取約566萬及256.7萬。

兩事主的212萬曾被存取於被告的4個戶口

另外，被告在2021年7月25日起成立了多個銀行戶口，報稱用作儲蓄用途。自同年8月10日起，上述戶口有大量存款、轉帳及提款記錄，兩名事主約212萬元的騙款，曾存入被告4個戶口。但被告開設的戶口在控罪期內清金額達1060萬。

被告在體院收入只有5.7萬

根據稅務局記錄，被告在2020/21及2022/23兩個年度，均沒有提交報稅表及繳稅。香港體育學院有限公司在2021年4月至2022年3月，支付被告薪金總額約為5.7萬元。

求情指被告劍擊成績卓越

控方指，被告現年26歲，在港出生，學歷至大學程度。在2015至2024年曾任劍擊港隊代表，在劍擊方面有卓越成就，曾任兼職教練，月入4至5千元。

爭議洗黑錢罪行有下滑趨勢

官引述辯方書面求情指，被告未有就此獲得報酬，又指洗黑錢罪行近來有下滑趨勢。但法官指被告在求情信稱因經濟原因犯案，而且尚有4千多元留在被告戶口，質疑辯方說法。

被告曾懷疑但想賺快錢

官續指，被告的父母及劍擊界別人士有為被告撰寫求情信，指被告是在Telegram看到賺快錢的廣告，稱只需要提供帳戶予公司做生意，就可獲得生意額一成作報酬。當時他有懷疑，但是仍想賺快錢。

官指涉案時間短但所涉金額龐大

官續引述辯方求情指，被告僅提供帳戶，對涉案行為不知情，現時已感到後悔。法官認為，本案涉案時間短，但金額龐大，案情嚴重，已知的兩名受害人被騙金額達8百多萬，經被告帳戶處理的亦有200多萬。

斥被告行為對社會造成極深的禍害

官強調，被告的行為對社會造成極深的禍害，若然他沒有借出戶口，騙徒亦不能成事。雖然沒有證據顯示被告知情及涉及國際元素，但被告一開始已有懷疑，卻為了報酬，無視顯然易見的違法風險，斥其行為自私及輕率，判刑須具阻嚇性，且本港近年涉及傀儡戶口的詐騙金額高達8億，對社會禍害嚴重，考慮到此類罪行有下滑趨勢，加刑25%。總刑期為41個月2星期。