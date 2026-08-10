簡樸房｜何永賢：料8萬分間單位只需小規模改動　逾四成已申請

簡樸房的登記制度今年3月1日展開，房屋局局長何永賢今日（10日）在社交媒體指，香港現存約11萬個分間單位，粗略估計約7成、即約8萬個分間單位只需小規模改動就可符合簡樸房最低標準。有超過3.4萬個分間單位已登記申請，佔上述8萬單位的超過四成，她形容進度理想。



何永賢指，當局今日在房委會總部舉辦「簡樸房制度推展經驗分享會」，逾百位來自專業學會、地產代理界別、物業管理界別、建造業分包商、義工組織、法律界、分間單位區域服務隊的人士和業主代表出席，了解簡樸房制度過去5個多月的實戰經驗、常見疑問和解說，分享簡樸房樣板房的改造及真實獲得認證的個案。

房屋局局長何永賢今日在房委會總部舉辦「簡樸房制度推展經驗分享會」。（何永賢Facebook）

何永賢表示，香港現存約11萬個分間單位，粗略估計約七成、即約8萬個分間單位只需小規模改動就可符合簡樸房最低標準，相信會是未來簡樸房的主要供應。截至今日，已有涉及超過3.4萬個分間單位遞交了登記申請，粗略佔上述8萬個單位的逾四成，形容進度理想。

她鼓勵未登記的分間單位業主盡早登記，以取得3年寬限期去執整單位之外，在今年8月31日或之前登記，於2029年2月28日或之前都可獲豁免每個簡樸房3000元的認證申請費。