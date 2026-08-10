AI融入職場　任職LV科大校友：企業要將AI融入日常工作流程

人工智能（AI）逐步融入企業營運、客戶關係管理及內容製作。香港科技大學今日（10日）發表香港在職人士對AI的認知、準備程度與未來路向，亦邀請了三位分別投身奢侈品零售、教育及電訊行業的校友，分享AI在實際工作中的應用及限制。



科大副校長（行政）兼資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因表示，AI現階段主要取代職位內的個別任務，而非整個職位。企業引入AI後，須重新設計工作流程，並向員工提供與崗位相關的培訓。



科技大學今日（10日）舉行記者會，題為《職場新時代：香港在職人士對人工智能（AI）的認知、準備程度與未來路向》研究，三名分別投身奢侈品零售、教育及電訊行業的科大校友，分享AI在職場上的應用及限制。（馮文傑攝）

LV零售團隊經理：奢侈品零售重視實體店及個人化體驗

現職Louis Vuitton（LV）零售團隊經理、科大工商管理學士（環球商業管理）課程2023年畢業生林俏琦（Agnes）表示，LVMH設有專屬AI平台「MaIA」，匯集旗下75個品牌的數據，供員工處理行政工作、輔助創意工作，包括生成圖像，以及提升營運效率。

她認為企業不應只將AI視為搜尋工具，而要將其融入日常工作流程。以零售團隊為例，AI可協助編更及處理部分行政工作，讓員工投放更多時間於顧客服務。她說：「最緊要係Adaptive（適應力），AI幫我哋做咗啲編更表、執圖嘅雜務，我哋先有更多時間提供個人化嘅服務。」

林俏琦又指，公司鼓勵員工交流AI的使用方法，建立願意嘗試及互相學習的文化。不過，奢侈品零售重視實體店及個人化體驗，前線人員仍須透過交流了解顧客需要及維繫關係，員工提供的情感支援及「Human Touch」無可取代。

林俏琦表示，AI可協助編更及處理部分行政工作，讓前線員工投放更多時間於顧客服務。（馮文傑攝）

準教師以AI檢視教案 發現學生用AI完成作業照抄錯誤答案

即將投身中學教育工作的科大理學士（生物科技）2023年畢業生陳皚慧（Audrey）表示，實習期間曾使用AI準備教案，檢視課堂活動是否配合教學目標，並按學生在認知、技能及價值觀等方面的要求設計內容。

AI亦可協助教師將考核記憶及理解的題目，改為要求學生分析及應用知識。陳皚慧認為，AI可成為備課伙伴，但建議未必切合實際課堂情況。她舉例，AI曾提出由一名學生同時扮演多個角色等不切實際的安排，教師仍須按學生能力、課室環境及教學時間作專業判斷。

她在實習期間曾發現學生利用AI完成作業，甚至交出內容相同且錯誤的答案。她認為，教師不宜一概禁止學生使用AI，而應教導他們核實資料及了解工具限制。面對學生的即時反應，以及特殊教育需要學生的不同需要，仍須由教師提供面對面引導和情感支援。

陳皚慧表示，AI可協助教師備課，但教師仍須按照學生能力及課堂環境作專業判斷。（馮文傑攝）

電訊業資料搜集由數周縮至一周 將AI視為工作助手

現職德國電訊(Deutsche Telekom)業務發展經理、科大工學士（決策分析學）2023年畢業生何詩諾（Niki）表示，她畢業時正值生成式AI迅速發展，初時亦擔心工作被取代，其後逐漸將AI視為工作助手。

公司向員工提供內部生成式AI工具，用於搜尋企業知識、整理工作進度、搜集市場資料、分析數據及起草報告。以亞洲市場分析為例，部分工作流程可由數星期縮短至約一星期。

何詩諾指，AI主要負責搜集資料、初步分析及草擬內容，員工則須核實資料、提出見解及作最終判斷，並將節省的時間投放於客戶溝通、建立合作伙伴關係及制定產品策略。她認為，員工應主動與上司商討引入AI後可承擔的新角色及需要提升的技能。

何詩諾表示，使用內部生成式AI工具後，部分市場分析流程可由數星期縮短至約一星期。（馮文傑攝）

譚嘉因：企業須提供內部培訓 AI目前取代職位內個別任務

譚嘉因表示，員工可透過公開網上資源學習AI基本操作，但企業有責任提供一般課程未能涵蓋的內部培訓，包括如何運用內部資料、核實系統輸出，以及在私隱和資訊安全要求下使用工具。

他認為，AI目前較多取代職位內的個別任務（Task），而非整個職位（Position）。企業引入AI後，應界定可由AI處理的工序、需要員工審核的環節，以及修正錯誤和作最終決定的責任誰屬。

譚嘉因表示，AI目前較多取代職位內的個別任務，企業須提供與崗位相關的內部培訓。（馮文傑攝）

譚嘉因續指，政府、企業及教育界須共同推動AI能力提升、人才再培訓、人機協作，以及AI治理與應用支援。企業應按崗位提供培訓、使用指引及學習時間，員工則須提升判斷、溝通、創意及人際互動能力。