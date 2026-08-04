八大畢業生薪酬調查出爐　邊科人工跌幅最大？揭各院校就業率排名

教資會最新公布2024/25學年八大資助大學畢業生就業調查，結果顯示，八大畢業生平均年薪升至33.6萬港元，按年微升2.1%。不過，數據同時反映出職場生態出現新趨勢：雖然整體待遇穩步向好，但選擇傳統「全職就業」的比率反而有所下跌，取而代之的是進修熱潮顯著升溫，同時反映新一代大學生的職涯選擇比以往更趨靈活多元。



教資會最新數據顯示，八大畢業生平均年薪升至33.6萬港元，港大以40萬港元續居榜首，（資料圖片）

八大院校薪酬比拼

2024/25學年八大學士畢業生平均年薪一覽

香港大學：40.0萬港元

香港中文大學：39.9萬港元

香港教育大學：35.3萬港元

香港科技大學：33.3萬港元

香港理工大學：31.3萬港元

香港城市大學：27.5萬港元

香港浸會大學：27.4萬港元

嶺南大學：24.8萬港元

在八大院校當中，香港大學畢業生依然以平均年薪40萬港元霸佔榜首，不過受市場波動影響，按年微跌0.3%。值得注意的是，中文大學表現相當強勁，畢業生年薪大增4.7%至39.9萬港元，與港大的差距已縮窄至僅千元之遙；教育大學則以35.3萬港元穩坐第三。

八大學士畢業生全職就業率回落至67.7%，其中浸大以75.6%的全職就業率冠絕八大。（資料圖片）

全職就業率整體回落 浸大冠絕八大

2024/25學年八大學士畢業生全職就業率

香港浸會大學：75.6%

香港教育大學：73.9%

香港中文大學：68.8%

香港理工大學：68.0%

香港城市大學：67.3%

香港大學：65.6%

香港科技大學：63.2%

嶺南大學：56.6%

而今次調查亦顯示，八大學士畢業生的全職就業率整體下降，若以院校劃分，香港浸會大學畢業生最受僱主青睞，以75.6%的全職就業率排第一；香港教育大學則以73.9%緊隨其後位列第二；香港中文大學則以68.8%排第三。至於香港大學的全職就業率則只有65.6%，主要由於不少港大畢業生選擇繼續升學深造所致。

失業率維持2.2%低位 科大失業率八大最高

2024/25學年八大學士畢業生失業率

嶺南大學：0.8%

香港大學：1.1%

香港城市大學：1.7%

香港教育大學：1.9%

香港理工大學：2.2%

香港浸會大學：2.5%

香港中文大學：2.9%

香港科技大學：3.3%

除了全職就業率外，八大整體失業率微跌至2.2%，繼續維持在低水平。若按院校劃分，嶺南大學畢業生的表現最為亮眼，失業率低至0.8%，為八大之中最低；港大及城市大學亦表現理想，失業率分別只有1.1%及1.7%。相比之下，科技大學的失業率則相對偏高，錄得3.3%。

八大整體失業率維持2.2%低位，科大畢業生失業率錄得3.3%，為八大之中最高。（資料圖片）

平均年薪醫科穩坐榜首

2024/25學年各學科平均年薪對照

醫科、牙科和護理科：55.4萬港元

教育科：36.3萬港元

理學科：29.9萬港元

社會科學科：29.4萬港元

商科和管理科：29.2萬港元

工程科和科技科：28.7萬港元

文科和人文科學科：27.9萬港元

但學科對起薪點依然是關鍵影響因素，數據顯示，醫科、牙科和護理科穩坐榜首，畢業生平均年薪高達55.4萬港元。

起薪點相對較低的文科及人文科學科去年則有驚喜表現，平均年薪按年顯著增長3.7%至27.9萬港元，成為增幅最大的學科；反觀社會科學科則錄得最大跌幅，年薪由30萬港元回落至29.4萬港元。

參考資料：教資會