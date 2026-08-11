運輸署批出西九龍「空鐵聯運」自動車先導牌照　來往高鐵及九龍站

運輸署今日（11日）公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，批出由港鐵公司營辦的西九龍「空鐵聯運」自動駕駛車輛先導牌照，涉及4輛以自動駕駛操作的私家車，往來高鐵香港西九龍站與機場快綫九龍站。



港鐵表示盡快於月內展開測試，首階段會進行不載客測試，自動車上並會有後備操作員。同時港鐵將與機管局籌備配套安排，目標明年第二季提供可接載乘客及運載行李的服務，冀為高鐵與航空乘客提供多一個無縫接駁兩站的便捷選擇。



運輸署今日（11日）公布，批出由港鐵公司營辦的西九龍「空鐵聯運」自動駕駛車輛先導牌照，批准涉及4輛以自動駕駛操作的私家車，往來高鐵香港西九龍站與機場快綫九龍站的測試項目。（運輸署文件）

測試往來高鐵西九站及九龍站 涉3個停車點

項目由港鐵、機管局和百度合作推出，涉及4輛以自動駕駛操作的私家車，途經匯民道、佐敦道、雅翔道、車站環迴路南、車站環迴路東及車站環迴路北，其間不載客。該測試項目有3個停車點，包括西九龍站J出口、九龍站E出口及B出口。牌照有效期為期5年，由8月18日起生效，直至2031年8月17日結束，並獲批於周一至周日全日進行。

測試車輛為左軚車 車上將長駐後備操作員

該計劃下的四款自動車由江西江鈴集團新能源汽車有限公司製造，品牌/型號為「頤馳牌/JX6480EUABEV」，與早前百度在機場島的測試車輛相同。測試期間，車上會長駐後備操作員，在有需要時可以接管車輛操控。所有先導自動車須於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。

文件提及，該先導自動車為左軚車。已完成登記及領牌的先導自動車，將會獲發左軚車許可證，許可證須展示在相應的先導自動車前擋風玻璃，並貼近其車輛牌照。

運輸署。（資料圖片）

營辦方須每月交運作報告

營辦方須每月向運輸署提交先導自動車運作報告，當中須包括自動車系統故障次數及詳情、手動接管次數及詳情等運作數據。

在完成各種測試後，如署長信納先導自動車宜於道路使用，署長會給予先導營辦人書面通知，而先導營辦人須在給予通知當日後的4個月內，申請為該等先導自動車登記及領牌，並遵從車輛牌照所施加的發牌條件，包括先導自動車只可於其自動車證書有效期間使用。

運輸署：兩站之間無縫接駁

運輸署表示，自動車日後常態營運後，將為高鐵香港西九龍站與機場快綫九龍站建構無縫及自動駕駛的接駁，為旅客提供一個便捷選擇，進一步提升出行體驗，吸引更多旅客使用高鐵及香港國際機場出行。

港鐵：目標明年第二季提供載客及運載行李服務

港鐵公司表示，將盡快於月內展開測試，並與機管局為計劃中的高鐵與航空之間的轉乘乘客及行李接載服務，着手進行準備。試會按運輸署要求有序進行，首階段會進行不載客測試，自動車上並會有後備操作員。港鐵會密切監測測試情況，同時與機管局籌備配套安排，目標於明年第二季提供可接載乘客及運載行李的服務。

百度：有序地推動自動駕駛業務

百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，該項目為百度與港鐵、機管局合作推出的項目，是百度在香港首次與大型公共交通營運商的合作，亦是百度於7月底在機場島啟動無人駕駛測試，令香港成為全球首個實現無人自動車測試的「右舵市場」後，再次迎來的重要進展。

他指，機場島的無人駕駛測試及其他自動駕駛測試項目至今運作暢順，表現穩定安全。未來將繼續安全有序地推動香港自動駕駛業務，逐步擴大自動駕駛的商業化應用場景，助力打造大灣區「一小時生活圈」。