機管局獲批於大橋口岸測自動車　運輸署：冀便利粵車南下旅客轉機

運輸署今（25）公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，批准機管局在港珠澳大橋香港口岸「轉機停車場」連接的指定路段測試自動車。署方指，期望測試後逐漸邁向載客運作，以便利經「粵車南下」自駕的旅客，可在自動化「轉機停車場」泊車後乘搭自動車到海天中轉大樓轉機。



港珠澳大橋香港口岸「轉機停車場」。（機管局圖片)

整個項目往來港珠澳大橋香港口岸「轉機停車場」至香港國際機場海天中轉大樓，而獲批准的測試路段由「轉機停車場」至機場限制區入口。在首階段測試期間，每輛先導自動車上會駐有後備操作員以在有需要時接管車輛操控。

根據運輸署自動車測試網頁，該項目的測試期為今年12月31日至2030年12月30日，共有3輛測試車輛。署方指，期望在完成測試後逐漸邁向載客運作，以便利經「粵車南下」（口岸停車場）自駕的旅客，可在自動化「轉機停車場」泊車後乘搭自動車到海天中轉大樓轉機。