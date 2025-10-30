蘿蔔快跑今年四度擴大自動車測試區域　百度︰將持續招聘本地人才

運輸署今日（30日）公布，已向百度旗下香港註冊公司Apollo（蘿蔔快跑）批出自動駕駛車輛先導牌照，批准10輛自動車在啟德發展區及九龍灣指定路段測試。蘿蔔快跑表示，今年第4次獲批擴大測試區域，將積極響應香港政策，持續招聘並培養本地人才團隊，並舉辦多場創新科技和科普活動，包括校園技術講座等，讓市民了解及體驗自動駕駛技術，期望可實現香港成為國際創新科技中心的願景。



百度蘿蔔快跑早前在數碼港測試自動駕駛車輛。（百度提供圖片）

運輸署公布，批准蘿蔔快跑共10輛自動駕駛車輛，在啟德發展區及九龍灣指定路段測試。蘿蔔快跑表示，今年4月開啟機場島小規模載人測試，其後6月在東涌指定路段測試，8月再擴大至香港島南區，即今次的九龍東是第4次擴大測試區域，將安全有序地推動自動駕駛車輛在香港測試和發展。

今年施政報告推動自動車市場 百度蘿蔔快跑︰積極響應香港政策

蘿蔔快跑又指，積極響應香港政策，其中政府今年發表的《施政報告》已明確提出，為自動車建立規管框架，今年內批出3個區域測試自動駕駛車輛，以跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，儘快達致商業營運，推動業界以香港作為平台開拓海外市場，尤其是右軚車市場。

運輸署10月30日公布，已向百度旗下香港註冊公司Apollo（蘿蔔快跑）批出自動駕駛車輛先導牌。（運輸署圖片）

舉辦校園技術講座等活動 讓市民體驗自動駕駛

蘿蔔快跑指，將持續招聘並培養本地人才團隊，開展一系列產學研合作，舉辦多場創新科技和科普活動，包括校園技術講座、自動駕駛線上課程培訓等，讓市民了解及體驗自動駕駛技術，並與各界共建自動駕駛創新科技生態，助香港發展新質生產力，實現香港成為國際創新科技中心的願景。