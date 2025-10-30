百度及機管局獲批自動車先導牌照　啟德、九龍灣、航天城路段測試

運輸署今日公布，已向百度旗下香港註冊公司Baidu Apollo International Limited批出自動駕駛車輛先導牌照，批准10輛自動車在啟德發展區及九龍灣指定路段測試。另外，署方亦向機管局批出先導牌照，在連接港珠澳大橋香港口岸與機場航天城的航天走廊做自動車的跨區測試。兩個牌照於今年11月7日起生效，為期5年。



運輸署今日公布，已向百度旗下香港註冊公司Baidu Apollo 批出自動車先導牌照。(運輸署圖片)

百度Baidu Apollo獲批的先導牌照，首階段在指定時段，每次可有共6輛自動私家車在九龍城區及觀塘區同時進行路面測試，往來「啟航1331」（「青年驛站」項目）至港鐵啟德站，途經承豐道、承啟道、沐安街、啟成街、啟華街、宏光道、啟信道、宏照道、啟祥道、常悅道、常怡道、協調道及沐元街。

至於機管局獲批出七輛以自動駕駛操作的公共小型巴士，往來大橋香港口岸與航天城。測試期間，兩個牌照均要求車上長駐後備操作員，以在有需要時接管車輛操控。所有先導自動車須於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。

運輸署指，今次測試項目橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶，讓系統收集更多測試數據，評估自動車在更多不同路況及跨區運作的表現。

至今批出五個牌照 百度佔3個

自2024年底，在北大嶼山啟動首個自動車測試項目，亦先後於今年6月及8月批准申請人分別於東涌及南區數碼港進行道路測試。署方至今批出5個先導牌照，百度Baidu Apollo佔3個，另外為冠忠遊覽車有限公司及機管局。署方指，各項目至今運作大致暢順，自動車表現穩定。