貨櫃箱養魚千條、產量增兩倍　漁護署推智能養殖　冀吸引新血入行

為推動塘魚養殖可持續發展，漁護署去年12月於元朗凹頭漁業辦事處設示範場，展示集裝箱生態養殖系統的實際應用。署方在其中一個20呎長標準貨櫃大小的集裝箱，成功同時養殖1,000條寶石魚，產能約為一個1畝（約667平方米）傳統小型魚塘的三倍。



元朗凹頭的集裝箱生態養殖系統包括3個集裝箱及4個相連的生態魚塘。（漁護署 Facebook圖片）

漁護署高級漁業主任（內陸養殖及技術事務）李麗芬（左）及漁護署漁業主任（技術事務）陶世如（右）在生態集裝箱前展示漁獲。（梁家俊攝）

魚群被放置在舖滿冰塊的箱子急凍保鮮。（梁家俊攝）

集裝箱配合生態魚塘循環用水

元朗凹頭的集裝箱生態養殖系統包括3個集裝箱及4個相連的生態魚塘，每個魚塘面積約為一畝（即666.7平方米或1/15公頃），集裝箱大小則與一個20呎標準貨櫃相若，整體成本約140萬元。

與傳統魚塘有別，集裝箱設於塘壆，在箱內養殖魚類的養殖水（尾水），會透過管道運輸到生態魚塘，先在沉澱池沉澱殘餌、魚糞等，並由池內鯪魚、鰱魚等濾食性魚類攝食，再流經栽種農作物的過濾池，通過生物吸收去除水體營養物質。隨後，尾水會繼續流經設置生態浮島的生態池及種植開花植物的增氧池，進一步淨化，最後向集裝箱內重新提供富氧水體，實現循環利用。

密封式水循環的初站沉澱池及運水管道。（梁家俊攝）

元朗凹頭漁業辦事處有共計1公頃的16個魚塘，其中4個用作生態魚塘。（梁家俊攝）

魚隻從養殖尾水打撈起，不時濺起水花，相當「生猛」。（梁家俊攝）

魚苗養殖大半年重量增20倍

其中一個集裝箱去年12月開始養殖1,000條寶石魚，另一個集裝箱投放560條羅非魚苗。漁農自然護理署高級漁業主任李麗芬指，當時每條寶石幼魚約為20克重，羅非幼魚則每條約為16克重。署方上周初量度收成，每條寶石魚平均重約550克，而羅非魚平均重約800克，認為魚苗的成長效果相當現理想，達傳統的凹頭生態池塘三倍產能。李麗芬又指，視乎此次漁獲的品質和數量，會希望接下來將密度提升至1,500至2,000尾寶石及羅非角，並會考慮加入鯇魚等其他品種養殖。

收魚的過程中，由數名漁農署人員分別站在集裝箱的上層及出水處，雙方協調後進行放魚及排水，並將魚群迅速放入滿佈冰塊的箱子內急凍保鮮。現場在見，魚隻身型肥壯，離開水面時不時濺起水花，相當「生猛」。署方指，魚獲將會作慈善用途派發給有需要人士。

生態池上的生態浮島。（梁家俊攝）

漁農署高級漁業主任（內陸養殖及技術事務）李麗芬介紹用作淨化水體的生態魚塘。（梁家俊攝）

生態池塘記錄80生物蹤跡 助增生物多樣性

漁護署又指，除養魚外，生態池塘內有多種水生植物及農作物，為不少雀鳥及其他濕地生物提供覓食與棲息的生態。李麗芬引述數據稱，四個池塘記錄80種生物的蹤跡，包括29種鳥類、22種蝴蝶及18種蜻蜓，以及多種兩棲、爬蟲類動物，認為生態池塘為周遭的生態保育帶來顯著提升，大幅增強的生物多樣性。

漁農署職員示範使用平板遙控漁場的設備。（梁家俊攝）

李麗芬（右）及陶世如（左）展示集裝箱養殖的寶石魚及羅非魚。（梁家俊攝）

經養殖八個月的羅非魚相當肥壯。（梁家俊攝）

增智慧管理平台 冀緩人力短缺

除了集裝箱的水循環及魚獲外，漁農署亦引進了智慧水產養殖管理平台，配備遠端實時監測系統，透過集裝箱內的水質探頭持續收集溶解氧、酸鹼值及溫度等養殖參數，將養殖狀況與設備運行數據經流動網絡實時傳送至平台，以全天候遠程監控。

生態池塘的增氧機、氣泵、投餌機等則可經平台智能開關，自動調控氧氣濃度、投餵等管理；亦可通過電話及平板手動即時調節，解決地域限制及人力短缺問題。

李麗芬又指，生態養殖系統操作簡單且現代化，能有效節省人力與管理成本外，更能有助改善行業從業環境。漁農處亦指有與各大專院校合作推出課程，吸引年輕一代投身漁業，為產業注入新血。