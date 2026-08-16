貨櫃箱養魚千條、產量增兩倍 漁護署推智能養殖 冀吸引新血入行
為推動塘魚養殖可持續發展，漁護署去年12月於元朗凹頭漁業辦事處設示範場，展示集裝箱生態養殖系統的實際應用。署方在其中一個20呎長標準貨櫃大小的集裝箱，成功同時養殖1,000條寶石魚，產能約為一個1畝（約667平方米）傳統小型魚塘的三倍。
集裝箱配合生態魚塘循環用水
元朗凹頭的集裝箱生態養殖系統包括3個集裝箱及4個相連的生態魚塘，每個魚塘面積約為一畝（即666.7平方米或1/15公頃），集裝箱大小則與一個20呎標準貨櫃相若，整體成本約140萬元。
與傳統魚塘有別，集裝箱設於塘壆，在箱內養殖魚類的養殖水（尾水），會透過管道運輸到生態魚塘，先在沉澱池沉澱殘餌、魚糞等，並由池內鯪魚、鰱魚等濾食性魚類攝食，再流經栽種農作物的過濾池，通過生物吸收去除水體營養物質。隨後，尾水會繼續流經設置生態浮島的生態池及種植開花植物的增氧池，進一步淨化，最後向集裝箱內重新提供富氧水體，實現循環利用。
魚苗養殖大半年重量增20倍
其中一個集裝箱去年12月開始養殖1,000條寶石魚，另一個集裝箱投放560條羅非魚苗。漁農自然護理署高級漁業主任李麗芬指，當時每條寶石幼魚約為20克重，羅非幼魚則每條約為16克重。署方上周初量度收成，每條寶石魚平均重約550克，而羅非魚平均重約800克，認為魚苗的成長效果相當現理想，達傳統的凹頭生態池塘三倍產能。李麗芬又指，視乎此次漁獲的品質和數量，會希望接下來將密度提升至1,500至2,000尾寶石及羅非角，並會考慮加入鯇魚等其他品種養殖。
收魚的過程中，由數名漁農署人員分別站在集裝箱的上層及出水處，雙方協調後進行放魚及排水，並將魚群迅速放入滿佈冰塊的箱子內急凍保鮮。現場在見，魚隻身型肥壯，離開水面時不時濺起水花，相當「生猛」。署方指，魚獲將會作慈善用途派發給有需要人士。
生態池塘記錄80生物蹤跡 助增生物多樣性
漁護署又指，除養魚外，生態池塘內有多種水生植物及農作物，為不少雀鳥及其他濕地生物提供覓食與棲息的生態。李麗芬引述數據稱，四個池塘記錄80種生物的蹤跡，包括29種鳥類、22種蝴蝶及18種蜻蜓，以及多種兩棲、爬蟲類動物，認為生態池塘為周遭的生態保育帶來顯著提升，大幅增強的生物多樣性。
增智慧管理平台 冀緩人力短缺
除了集裝箱的水循環及魚獲外，漁農署亦引進了智慧水產養殖管理平台，配備遠端實時監測系統，透過集裝箱內的水質探頭持續收集溶解氧、酸鹼值及溫度等養殖參數，將養殖狀況與設備運行數據經流動網絡實時傳送至平台，以全天候遠程監控。
生態池塘的增氧機、氣泵、投餌機等則可經平台智能開關，自動調控氧氣濃度、投餵等管理；亦可通過電話及平板手動即時調節，解決地域限制及人力短缺問題。
李麗芬又指，生態養殖系統操作簡單且現代化，能有效節省人力與管理成本外，更能有助改善行業從業環境。漁農處亦指有與各大專院校合作推出課程，吸引年輕一代投身漁業，為產業注入新血。