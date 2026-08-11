全國生態日｜多項活動及優惠　濕地公園免費開放　綠在區區雙倍分

周六（8月15日）為全國生態日，港府與非政府機構將在8月至9月推出多項特別活動及優惠，鼓勵市民響應及踴躍參與。其中，香港濕地公園將於周六免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團。市民同日於「綠在區區」網絡（包括智能回收箱）進行回收，亦可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。



香港濕地公園將於8月15日免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團。（資料圖片／鄧宇詩攝）

漁護署辦導賞團等一系列活動 逾30非政府機構參與

響應第四屆全國生態日，漁護署將籌辦一系列生態活動，讓市民探索本地野生動物，認識香港美麗且獨特的自然生態。

當中包括在城門郊野公園、獅子會自然教育中心舉辦4場生態導賞團、晚上在大埔滘自然護理區與公眾分享觀賞螢火蟲的要點、在塱原自然生態公園提供免費公眾導賞團，以及舉辦多場探索海洋生態的導賞團。此外，漁護署亦會在香港海事博物館舉辦「海岸公園三十周年」巡迴展覽。

超過30間非政府機構亦將參與，提供免費開放設施、免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。

為響應全國生態日，鳳園蝴蝶保育區在8月15日也約全日免費開放。訪客可在當天前往鳳園文化及生態教育中心登記以獲取免費的即日通行證。（香港生物多樣性資訊站截圖）

鄉郊辦9月推出專題展覽

此外，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室將於9月1日至6日，在東九文化中心地下的室內空間「展隅」舉行全國生態日專題展覽，透過多元化互動體驗，提升公眾對香港自然保育及環境保護的認識和關注。

鄉郊辦亦會在9月5日舉辦分享會及表演，呈獻由國際知名音樂家譚盾創作的《音舞山水》，配以口琴與小提琴現場合奏，演繹印洲塘一帶偏遠鄉村的文化及自然風貌。活動亦邀請國際著名藝術風景攝影家分享其在印洲塘拍攝的作品，展現大鵬灣的優美景致。

全國生態日各項活動和優惠詳情，已上載至鄉郊辦網站、漁護署的香港生物多樣性資訊站，以及全國生態日專題網頁。