全國生態日｜多項活動及優惠 濕地公園免費開放 綠在區區雙倍分
撰文：蕭通
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周六（8月15日）為全國生態日，港府與非政府機構將在8月至9月推出多項特別活動及優惠，鼓勵市民響應及踴躍參與。其中，香港濕地公園將於周六免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團。市民同日於「綠在區區」網絡（包括智能回收箱）進行回收，亦可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。
漁護署辦導賞團等一系列活動 逾30非政府機構參與
響應第四屆全國生態日，漁護署將籌辦一系列生態活動，讓市民探索本地野生動物，認識香港美麗且獨特的自然生態。
當中包括在城門郊野公園、獅子會自然教育中心舉辦4場生態導賞團、晚上在大埔滘自然護理區與公眾分享觀賞螢火蟲的要點、在塱原自然生態公園提供免費公眾導賞團，以及舉辦多場探索海洋生態的導賞團。此外，漁護署亦會在香港海事博物館舉辦「海岸公園三十周年」巡迴展覽。
超過30間非政府機構亦將參與，提供免費開放設施、免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。
鄉郊辦9月推出專題展覽
此外，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室將於9月1日至6日，在東九文化中心地下的室內空間「展隅」舉行全國生態日專題展覽，透過多元化互動體驗，提升公眾對香港自然保育及環境保護的認識和關注。
鄉郊辦亦會在9月5日舉辦分享會及表演，呈獻由國際知名音樂家譚盾創作的《音舞山水》，配以口琴與小提琴現場合奏，演繹印洲塘一帶偏遠鄉村的文化及自然風貌。活動亦邀請國際著名藝術風景攝影家分享其在印洲塘拍攝的作品，展現大鵬灣的優美景致。
全國生態日各項活動和優惠詳情，已上載至鄉郊辦網站、漁護署的香港生物多樣性資訊站，以及全國生態日專題網頁。
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