佛誕放生｜荃灣西碼頭百人候船　搞手：經我手放生已逾100萬條魚

每逢佛誕，都有不少市民出海放生，今日（24日）亦不例外。下午1時許，荃灣西公眾碼頭已有逾百人等候上船出海放生。有放生「搞手」表示，其委託的漁家今日凌晨3時許已到長沙灣魚類批發市場購買數萬條魚以供放生，他說由1985年開始搞放生活動，「經我手放出去都超過100萬（條魚）」。



漁護署表示，今日派員巡查以往常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，提醒市民若不當地放生動物，例如放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活。



5月24日佛誕下午1時許，荃灣西公眾碼頭有逾百人等候上船出海放生。（吳美松攝）

5月24日佛誕下午1時許，荃灣西公眾碼頭有逾百人等候上船出海放生。（吳美松攝）

5月24日佛誕下午1時許，荃灣西公眾碼頭有逾百人等候上船出海放生。（吳美松攝）

下午1時30分左右，荃灣西公眾碼頭有約80人等候乘船出海，另有20多人剛上船出海放生。現場所見，不只一個團體籌辦放生活動。接近下午2時，有30餘人結束放生，到碼頭上岸。

羅小姐有過數次放生經驗，她指有時會在內地放生，今日從火炭來到荃灣上船。她指每次都會乘坐其跟隨的上師租的船，到海上將鹹水魚放生。

至於有人將淡水魚帶到海上「放生」等，羅小姐認為他們應沒有惡意，「唔會特登㗎嘛」，相信他們是缺乏相關知識，「只係無知啫」。（吳美松攝）

對於有人海上放生淡水魚 善信：缺乏相關知識 只係無知啫

羅小表示，每逢一些佛教特別日子，都會有人籌辦放生活動，每次收費都是「隨緣功德」，沒有金額要求，而且放生只為幫助無辜生命，並不是為積德等。至於有人將淡水魚帶到海上「放生」等，羅小姐認為他們應沒有惡意，「唔會特登㗎嘛」，相信他們是缺乏相關知識，「只係無知啫」。

放生「搞手」：漁家今日凌晨3時許到魚類批發市場購買數萬條魚

其中一名「搞手」葉先生表示，由1985年開始放生，「經我手放出去都超過100萬（條魚）」。他表示其委託的漁家今日凌晨3時許已到長沙灣魚類批發市場購買了數萬條魚，準備放生。

葉先生說，放生的魚本來會被送到魚市場或酒樓被人食用，放生是「起碼救咗條生命」，而且會令香港的海洋生物數量增加。（吳美松攝）

指魚本來會被送到魚市場或酒樓被人食用 放生「起碼救咗條生命」

葉先生說，這些魚本來會被送到魚市場或酒樓被人食用，放生是「起碼救咗條生命」，而且會令香港的海洋生物數量增加。

他又分享指，曾遇過有人將淡水魚放到海中，經他解釋後便知道有鹹、淡水魚之分。葉先生指他們是搞錯了，「但起碼有個心。」

每逢佛誕，都有不少市民出海放生，今日亦不例外。下午1時許，荃灣西公眾碼頭已有逾百人等候上船出海放生。（吳美松攝）

漁護署今日派員到多個放生活動地點呼籲市民要謹慎思量

漁護署表示，今日派員巡查以往常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。署方提醒，市民若不當地放生動物，例如放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活。

每逢佛誕，都有不少市民出海放生，今日亦不例外。下午接近2時許，荃灣西公眾碼頭善信結束放生後上岸。（吳美松攝）

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。漁護署又表示，會繼續巡查有可能出現放生活動的地點，有需要時採取執法行動，同時向公眾進行宣傳和教育工作；市民可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。

漁農自然護理署5月24日派員巡查以往常見放生活動的地點。圖為漁護署人員於西貢公眾碼頭派發宣傳品。(政府新聞處圖片)