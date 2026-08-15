全國生態日｜政府設免費活動　卓永興指五年規劃將推進綠色轉型

全國生態日啟動禮暨研討會今日（15日）舉行，政務司副司長卓永興致辭時表示，特區政府正首次制定五年規劃，將對接國家「十五五」規劃方針，推進降碳、減污、擴綠及增長，穩步推動綠色轉型，以建設宜居城市及美麗香港。



全國生態日啟動禮暨研討會今日（15日）舉行。（政府新聞網）

卓永興出席全國生態日啟動禮暨研討會並致辭指，8月15日為全國生態日，同時亦是《中華人民共和國生態環境法典》正式施行的日子。他提到，香港大鵬灣在2025年獲選為國家生態環境部的「美麗海灣優秀案例」，顯示特區政府在生態環境保護領域的努力獲國家認可，亦是共建粵港澳大灣區成為國際一流美麗灣區的重要成果。

卓永興又指，香港雖然高度發展，但仍擁有豐富的生物多樣性。現時本港有四成土地劃為郊野公園並受法例保護，鳥類品種超過580種，佔全國逾三分之一；海域亦擁有約6,000種海洋生物，當中包括80多種石珊瑚，種類數量超越整個加勒比海。

全國生態日啟動禮暨研討會今日（15日）舉行，政務司副司長卓永興出席並致辭。（政府新聞網）

卓永興又列舉多項政府應對氣候變化及保育生態的政策措施，包括引入人工智能及高新科技優化環評程序、修訂《保護臭氧層條例》、發布《香港氫能發展策略》及公布《生物多樣性策略及行動計劃》等。政府亦已訂立《香港基於自然的解決方案設計指引》，將生態保育思維融入基建規劃，並目標在2035年前將零碳能源發電比例提高至約60%至70%，以邁向2050年前實現碳中和。

為配合全國生態日，政府將聯同逾30間非政府機構推出多項特別活動及優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團及派發紀念品等

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