電影文化工作者劉嶔　不滿電影資料館未列他為研究員　求司法覆核

資深電影文化工作者劉嶔，聲稱他一直為香港電影資料館製作《香港影片大全》時，在過去其中三卷書，均被列為項目研究員，但他去年有份參與製出版的第九卷，卻只被列在鳴謝名單上，未再被列為項目研究員。劉認為只在鳴謝名單，未能恰當標明其貢獻，故申請司法覆核求推翻決定。案件（HCAL 2720/2025）今（11日）在高等法院審理。



劉指電影資料館在第九卷偏離一貫做法，違反他的合理期望，但館方卻反駁稱，把劉列入第九卷的鳴謝名單屬編採決定，不應以司法覆核處理。法官表示將於本年10月30日或之前下裁決。



申請人為劉嶔，答辯人為康樂及文化事務署署長和香港電影資料館。

申請人劉嵌，不滿電影資料館在編製《香港電影大全》的第九卷中，未有把他列為項目研究員，因而提出司法覆核。(朱棨新攝)

劉稱曾在中大及演藝任教

劉在入稟文件稱，他是電影歷史和電影文化的專家，對研究香港電影有傑出貢獻。他亦於中文大學和香港演藝學院，教授電影歷史和電影導演藝術。

一直有參與製作香港電影大全

劉稱他自2005年起，受聘為項目研究員，以參與製作由電影資料館出版的《香港影片大全》。他需研究、紀錄在1965至1989年之間的香港電影。其後的8年間，劉就1970年代和1980年代的電影，分別製作約1600和1300個檔案。

只被列在鳴謝名單未能標明其角色和貢獻

他稱在2007至2014年出版的第六至第八卷中，列出他為項目研究員。惟於2025年6月出版的第九卷，則未有列出他為項目研究員，只是在鳴謝名單中鳴謝他。劉指第九卷的鳴謝名單，列出了60名人士或機構，劉只是其中之一，未有恰當標明其角色和貢獻，因此要求推翻決定，並由電影資料館重新考慮。

被列為項目研究員是肯定其專業知識

代表劉的律師陳詞指，《香港影片大全》第六至八卷均列出劉為「項目研究員」，肯定其專業知識，劉因此有合理期望，在第九卷中亦會採取相同做法。惟電影資料館在第九卷偏離一貫做法，未有恰當列出其貢獻，劉質疑做法不合理。

署方指劉在第九卷只負責初步資料蒐集

代表署方等的律師指，電影資料館認為劉對於第六至八卷的研究，確實有重大貢獻，因此列出他為「項目研究員」。惟劉在第九卷中，只負責初步資料蒐集及資料輸入工作，因此該卷未有列出他為項目研究員。律師亦指出，把劉列入第九卷的鳴謝名單，屬編採決定。事件不涉公共政策，只可視為商業決定，認為不應以司法覆核處理。