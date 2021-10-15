電影資料館響應世界視聽遺產日 放映《豪門夜宴》展現當時生活

看五六十年代粵語片，見到演員說「都冇解嘅」、「咁犀飛利」、「因乜解究」、「唔嗅米氣」、「喺呢個人浮於事嘅社會裏面......」等等已很少用的口語，大家會否暗暗竊笑覺得那個年代講話好特別？又會否想起當時的人如何生活？



要尋回回憶，除了靠書本記錄，電影亦是一個承載文化的重要形式。香港電影資料館響應「世界視聽遺產日」，將會於10月27日免費於香港文化中心大劇院放映1959年的《豪門夜宴》，讓大家可以再回味舊日文化，同時支持視聽遺產的保育。



電影為何是「遺產」？

到雍雅山房飲咖啡、小朋友在徙置木屋區玩耍、「一蚊」乘搭人力車、路人跳上已開出的火車、士多舖飲汽水聽收音機、整條街的女士都穿著旗袍、叫餛飩麵作「細蓉」等等，電影重現已消失的民風習俗或街景建築，當中某些部分又以另一種形式繼續存在現今生活中，這又有否令你慨嘆都市急速變遷、今昔不同？重溫兒時上映的舊電影，好像重回往日，整個回憶都「返晒嚟」！

電影多方面記錄昔日香港的語言、建築、飲食、知識和習俗。（《豪門夜宴》劇照，由影聯會提供)

電影誕生雖然只有大約百多年歷史，但已經成為人類的重要「文化遺產」。像剛才提及的五六十年代電影中，就保留了很多當時香港人的生活片段。在電影裏面既可映照出衣、食、住、行，為那些不再流通的語言、手藝留下憑證，也讓已經成為古蹟的建築、退出主流舞台的藝術表演，重現觀眾眼前。透過這些畫面，我們得以將種種珍貴的文化遺產，尤其是非物質文化遺產，以影像、聲音等形式傳承下去，可以說其自身已是無價的「文獻遺產」。

「世界視聽遺產日」

視聽資料如錄像、影片和唱片等都可視為「文獻遺產」，在國際上極受到重視。聯合國教科文組織指出，這些「文獻遺產」講述了各地人民的生活和文化故事，反映了人類社區文化、社會和語言的多樣性，肯定了集體記憶的存在，同時提供了寶貴的知識來源，幫助我們成長之餘，更讓我們理解彼此共同擁有的世界。

視聽資料如錄像、影片和唱片等，都是珍貴的文獻遺產。（《豪門夜宴》劇照，由影聯會提供)

有見及此，1980年第21屆教科文組織大會就通過了《關於保護與保存活動圖像的建議書》，並於2005年把每年的10月27日定為「世界視聽遺產日」，希望藉此提升大眾對視聽遺產保育的認識，並奠定它作為地域文化一部分的重要性。

其實香港電影資料館一直致力於保存及推廣香港電影歷史文化。除了搜集及保存香港電影及相關的資料外，亦有定期舉辦電影專題回顧、展覽和座談會等活動，及有研究和出版有關香港電影歷史的書籍，例如《香港影片大全》系列、《香港影人口述歷史叢書》等，藉以提升大家對保育電影歷史文化及視聽遺產的認識。

重映《豪門夜宴》免費入場

香港電影資料館為響應聯合國教科文組織「世界視聽遺產日」，在過往十年，每年10月27日都會推出特備節目。今年10月27日就安排在香港文化中心大劇院放映1959年版的《豪門夜宴》。1949年，一群舉足輕重的電影人為改善業界工作環境和電影品質，成立了華南電影工作者聯合會（影聯會），建會十周年更邀來大批粵片影人義拍了《豪門夜宴》以籌建會所。1999年，康樂及文化事務署文化節目辦事處舉辦電影周以慶祝影聯會成立五十周年，影聯會決定讓資料館永久保存此片，延續華南影人團結互助的精神。

今年「世界視聽遺產日」，香港電影資料館於香港文化中心播放《豪門夜宴》。（《豪門夜宴》劇照，由影聯會提供)

《豪門夜宴》故事講述暴發戶馮綏仁為炫耀夫人的新鑽戒，以父親留鬍子為由設宴，卻嫌久住貧民區的老父過瘦有失體面，硬要替他進補，弄得不似人形。馮妹與丈夫不滿兄長氣焰，同時又為籌措人情而夫妻失和。與此同時，仁的對頭人何老大也發帖攪局，用金牌引誘賓客。宴會當晚，馮父忍無可忍，在賓客面前扯掉假鬚揭穿謊言 !

此片獲大批粵語片影人傾力支持及國語明星助陣。影聯會編劇組分組度橋、執筆，最後編寫出這一香港電影經典的劇本，由一張宴會請柬開始，有條不紊地描述幾個家庭，刻劃各階層人物的心態，是屬於那個時代的佳作。

這套當年極具卡士陣容，出盡多位影星的大製作，見證半世紀前香港人的生活歲月，不容錯過！假如大家都想入場欣賞這齣經典，記得參加以下的MC遊戲便有機會贏得免費門票，名額有限先到先得，大家記得參加啊！

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《豪門夜宴》免費放映：

香港文化中心大劇院

27/10/2021 （三）

7:30pm

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