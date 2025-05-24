香港電影資料館網上檢索系統近日一度失靈 　康文署：技術故障

康文署的網上「香港電影檢索」系統近日一度未能正常運作，進入頁面後，未能如常搜尋資料，直至早上才恢復正常。康文署昨晚（23日）回覆查詢表示，因出現技術故障，暫時未能提供服務，預計於5月27日前完成維修並恢復運作。



香港電影資料館網站其他功能仍可使用。（香港電影資料館截圖）

有讀者向《香港01》表示，最近多日未能使用康文署轄下香港電影資料館網頁的「香港電影檢索」系統，記者昨日進入檢索頁面後，嘗試搜尋電影資料，但系統未能顯示資料，網頁亦未有任何公告解釋。

康文署昨日回覆查詢表示，「香港電影檢索」網上系統於2017年建立，讓公眾可透過互聯網查閱香港電影的基本資料。署方稱，因系統出現技術故障，正作出處理，預計於5月27日（星期二）前完成並恢復運作。

康文署「香港電影檢索」系統出現技術故障。（香港電影資料館截圖）

香港電影資料館網站設有「香港電影檢索」系統。（香港電影資料館截圖）

網頁今早登公告 解釋檢索系統故障

記者今早瀏覽官網時，首頁曾刊登公告解釋檢索系統故障，記者之後再次進入檢索頁面，則成功搜索電影資料，料系統已回復正常。

為便利公眾隨時隨地透過互聯網查閱香港電影的基本資料，我們特地設立「香港電影檢索」系統。使用者可就個別需要，以片名、人物名稱、電影首映年份等分類進行檢索，作初步資料搜集，理出所需清單。

據網頁簡介，「香港電影檢索」系統以館方編製的「港產電影一覽（1914-2010）」為藍本，除了具備多項檢索功能，亦載有截至2023年的香港電影基本資料，主要參考資料館館藏、《香港影片大全》系列、香港電影金像獎網頁、香港影業協會網頁及本地報刊等。

記者今早進入檢索頁面，成功搜索電影資料，料系統已回復正常。（香港電影資料館截圖）