聖母醫院重建工程今年第三季動工　有望可縮減一半門診輪候時間

成立於1961年的聖母醫院即將展開重建工程，屆時將拆卸現有的東、北翼大樓，並於原址興建樓高12層的新醫院大樓，建成後亦會翻新現有的門診大樓，目標於2027年完成主要工程，其間普通科門診及專科門診服務不會受到影響。



聖母醫院行政總監劉思延醫生表示，新大樓落成將大幅增加醫院的容量，當中病床由236張增加至437張，普通科門預計每年可增加2萬人次，專科門診更由每年6.7萬人次增至7.5萬人次，預期可應付該區醫療需求，有望可縮短一半輪候時間。



聖母醫院於1961年成立，是九龍中聯網轄下醫院，提供門診、住院、專職醫療、手術及內窺鏡服務。於2016年被納入第一個十年醫院發展計劃的其中一個項目。重建計劃預期將於本年第三季展開主要工程，並計劃於2027年完工，正向立法財委會申請主要工程撥款，預算43億元。劉思延表示聖母醫院重建後會繼續以輔助角色支援聯網，但由於屬原址重建，地方面積較細，所以不適合增設急症室。

重建工程將拆卸現有的東及北翼大廈，並原址興建樓高12層的新醫院大樓；門診大樓則會保持運作，直至新醫院大樓建成後，再進行翻新。現時於醫院的服務將於下星期起（17日）展開調遷服務，將到九龍中聯網的其他醫院繼續就醫。

劉思延指出，重建後東翼及北翼十樓的建築樓面積將由14,000平方米增至58,000平方米，即較現時大四倍。 而病床數量會由236張增至437張，亦會增設血液透析中心，提供16張日間病床供腎病病人洗血，放射服務診療室、日間手術室及內窺鏡房數量亦會增加，院方人手亦預計會增加一倍

門診部診證室方面，將由現時33間增至55間，普通科門診預期每年服務人次可由12萬人次增加至14萬人次，專科門診更由6.7萬年次增至14.2萬人次，增加一倍有多，預期可應付該區醫療需求，有望可縮短一半輪候時間。