DSE｜新界鄉議局元朗區中學女生覆核後成超級狀元　讀港大醫科

考評局今（12日）公布文憑試成績覆核結果，新界鄉議局元朗區中學女學生孫菀青，成功覆核生物科成績，共獲7科5**佳績，包括數學延伸部分單元二（代數與微積分），令今屆狀元數目再多一人，由24人增至25人；「超級狀元」由11人增至12人。她已獲港大醫學院內外全科醫學士 – 傑出醫科學人專屬課程取錄，冀成為醫生守護大眾的健康。



孫菀青（右）與校長袁廣業合照。（校方提供）

校方：孫菀青努力認真 英文辯論比賽連續兩年奪冠

新界鄉議局元朗區中學發表示，孫菀青懷抱從醫初心，矢志以專業所長貢獻社會，守護大眾健康。她獲港大醫學院內外全科醫學士 – 傑出醫科學人專屬課程取錄，將於六年內完成內外全科醫學士及醫學研究碩士雙學位。

校方指，她努力認真、多才多藝且發展全面，不僅公開試成績出眾，還積極參與課外活動，於第 13 及 14 屆官立中學聯校英文辯論比賽總決賽中連奪兩年冠軍。

（校方提供圖片）

孫菀青是學生會主席 重視學生意見

校方形容她深愛家國，作為本校升旗隊的發令員，她全心全意帶領旗手執行校園升旗儀式。作為學生會主席，她重視同學們的意見，並秉持感恩之心，立志為校園貢獻己力。

文憑試覆核後共有25位狀元

考評局指，今屆中學文憑考試（文憑試）覆核成績後，合共六科取得5** 級，包括中國語文、英國語文、數學必修部分及三個選修科目取得5** 級，同時於公民科取得「達標」的考生人數增加一名，由24人增至25人；當中，同時於數學必修及延伸兩部分均取得5**級的考生人數亦增加一名，由11人增至12人。