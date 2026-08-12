暑期工中港城廁格寫煽動字句　官指或受虛假資訊誤導　判感化罰款

暑期工涉在中港城的男廁廁格內寫上煽動字句，被控出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪（WKCC3238/2025），他早前被裁定罪成，案件今（12日）於西九龍裁判法院判刑。總裁判官蘇惠德指，被告犯案手法的傳播力較網絡傳播的影響性低，接受被告或受虛假資訊誤導，酌情判他18個月感化令，及賠償1500元，並向被告重申，言論自由要在合法的情況作出，望他謹記要奉公守法。



被告梁佳樂（19歲，案發時是一名暑期兼職文員），他被衣定1項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，及3項摧毀或損壞財產罪，指他在2025年7月17日至21日，在中港城第3座11樓一男廁的牆上，寫上具煽動意圖的內容，損毀屬於中港城物業管理公司的牆壁。

被告梁佳樂(藍衣)患有自閉症及解離症。(陳曉欣攝)

辯方指被告患自閉症及解離症

案情指，被告案發時在涉案大廈11樓工作，他疑在同層男廁內寫上煽動字句，而該男廁需要拍門咭或輸入密碼才能進入。國安處警員去年7月21日在男廁留守，見被告進入廁格後，聽到馬克筆書寫聲，待被告離開廁格後，發現該廁格出現煽動字句，即把被告拘捕。辯方審訊時指被告案發當時僅18歲，並患有自閉症及解離症。