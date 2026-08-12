今日新聞8分鐘｜錯過通宵巴躁漢打爆大銀幕｜朱鎔基病逝享年98歲

前國務院總理朱鎔基在北京病逝 享年98歲

新華社報道，前國務院總理朱鎔基（朱镕基）今天（12日）在北京因病去世，享年98歲。

港珠澳觀光船乘客疑墮海 香港救援屯門海面搜索

屯門海域今日（11日）懷疑發生乘客墮海事故。下午3時14分，一艘觀光船由深圳蛇口出發往港珠澳大橋一帶觀光，再折返蛇口回程。惟當抵達蛇口時，職員清點船上人數期間，發現一名男乘客失蹤。船公司隨即查看閉路電視片段，懷疑一名乘客在航程期間墮海。

疑因墮海位置接近本港水域，香港救援當局接報後亦加入搜救，消防員、救護員等趕至屯門滅火輪碼頭集合，並乘坐滅火輪出海於屯門一帶海面搜索。此外，水警、海事處及飛行服務隊直升機等亦協助海空搜救，至晚上7時仍未有發現。

大角咀法拉利高速橫跨三線 終撼貨車涉酒駕被捕

網上流傳一段車CAM影片，顯示今日（11日）中午12時25分，一輛法拉利跑車沿大角咀櫻桃街高速行駛，一口氣由左一線橫跨三條線至右一線，險撞車CAM片發文者。最終跑車飛馳至海泓道交界時，直撼吊臂車車尾。警方表示接獲相關報案，涉事男司機報稱胸口痛，經初步調查，他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。

西貢布袋澳魚排起火爆炸 排主救火鎅傷手

西貢布袋澳發生火警。今日（12日）早上8時33分，警方接獲多個報案，指小巴站對開魚排位置有火警，並曾傳出爆炸聲。消防派出兩喉兩煙帽隊灌救，同時消防船亦在場射水救援，初步消息稱一名六旬男子救火時弄傷手指。

錯過通宵巴打爆大銀幕 43歲男5日後落網

上周四（8月6日）凌晨4時許，一輛路線N293的九巴離開旺角先達廣場巴士站，駛至亞皆老街105號對開燈位時，一名男子突然走出馬路，要求車長打開車門，讓他上車。車長認為情況危險拒絕開門，懷疑有人感到不忿，向巴士車頭擋風玻璃拳打腳踢，毀壞玻璃後逃離現場，車長報警求助。

警方表示，旺角警區刑事部經深入調查，並翻查附近大量閉路電視片段，包括銳眼計劃下的閉路電視系統，鎖定一名犯案男子，警員今日（本周二/8月11日）在沙田區以「刑事毀壞」拘捕一名43歲姓馮本地男子，被捕人現正被扣留調查，稍後將被落案起訴相關罪名，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

3賊潛大埔雜貨店又食又拎 掠$1.8萬飲忌廉食香蕉

本周二（11日）上午8時47分，警方接獲一名47歲姓呂的男子報案，指他返回大埔仁興街61號地下的雜貨舖準備開舖時，發現店舖大閘及店內3部CCTV被破壞，內有搜掠痕跡，懷疑遭人爆竊。警方到場調查，並翻查閉路電視錄影，發現有3名男賊人在深夜潛入店內爆竊，現正展開追緝。

寰宇殯儀館高溫下停電 業界指環境不理想

周日（9日）本港錄得破紀錄高溫，同日紅磡寰宇殯儀館發生電力系統故障，導致館內部份樓層出現冷氣、照明及抽氣系統癱瘓，僅能提供有限度的靈堂租用服務。殯儀業商會理事長鄭志傑今日（12日）在電台節目指，當日受影響區域約半幢樓層，但環境非常不理想，惟大部份喪禮按原定日程進行。

柬園區15人暴打逃跑中國人 致1死3傷、兇手各判刑13年

柬埔寨干拉省柬越邊境附近的太子集團「金運園區」，2025年底發生嚴重致命暴力事件。園區內15名主管及保安圍毆4名中國籍男子，釀成1死3重傷慘劇。8月6日，干拉省初級法院公佈判決，涉案15名被告（包括1名中國籍男子及14名柬埔寨籍男子）全部被裁定罪成，各判處監禁13年。

據閉路電視片段顯示，當時多名園區主管和保安使用棍棒和管狀物毆打逃跑者的手腳、身體和頭部，同時有人在周圍包圍，阻止受害者逃離，畫面令人窒息。