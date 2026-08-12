電腦通訊節2026下周五開鑼　響應「全民AI」　熱潮帶動記憶體需求

「香港電腦通訊節2026」將於8月21日至24日在灣仔香港會議展覽中心舉行，今屆以「AI Connect: Let’s Link the Future」為主題，響應全球「全民AI」發展趨勢。大會表示，活動將由過往讓市民體驗AI，進一步推動至實際應用，冀做到「由全民體驗到全民實踐」。場內將設「AI及數碼轉型專區」，並舉辦逾20場免費AI講座及工作坊。



香港電腦商會今日（12日）舉行記者招待會，公布今屆電腦通訊節詳情。展覽一連四日舉行，門票售價35元；一米以下小童、長者及合資格殘疾人士持證可免費入場。市民可經電腦節網站或「01空間」購票。



香港電腦商會今日（12日）舉行記者招待會，公布「香港電腦通訊節2026」詳情。展覽將於8月21日至24日在香港會議展覽中心舉行。（馮文傑攝）

2004年起舉辦 今年主題強調連結「全民AI實踐」

香港電腦通訊節自2004年開始舉辦，集合科技產品、教育、娛樂及消費元素。大會表示，隨着AI爆發式發展，科技正持續改變市民的生活及工作模式，今屆主題的重點在於連結人與未來，讓公眾了解如何使用及試用AI，並將技術真正帶回日常生活和工作環境。

大會形容，活動將由過往的「全民體驗」邁向「全民實踐」，除了展示科技產品，亦會加入實際案例、工作坊及互動體驗，讓參加者「睇得到、用得到、行得前」。

今屆電腦通訊節以「AI Connect: Let’s Link the Future」為主題，冀推動企業及市民由體驗AI走向實際應用。（馮文傑攝）

「AI及數碼轉型專區」 推動技術由概念走到應用

今屆首設由Samsung冠名、香港生產力促進局合辦的「AI及數碼轉型專區」，從「創新專業服務」及「企業賦能」兩大方向，以「全民AI」，展示AI如何應用於法律、金融、會計及企業營運等不同範疇，協助企業及市民由概念體驗跨越至實際應用。

專區將匯聚約30間創科企業及合作夥伴，展示網絡安全、線上法律仲裁、AI聊天機械人、合約審閱、風險評估及單據核對等方案。大會期望企業及市民可以在現場看到實際案例，從中取得靈感，再把合適的AI工具帶回工作場所。

大會表示，應用AI的重點「不在乎擁有多少科技」，而是如何利用技術提高生產力、創新力及競爭力，協助各行各業掌握新動能。

「Samsung呈獻：AI及數碼轉型專區」將展示AI在法律、金融、會計及企業營運等範疇的應用。（馮文傑攝）

逾20場免費AI活動 設「龍蝦代理」實戰工作坊

展期內將舉辦逾20場免費AI講座及工作坊，歡迎公眾參加。內容由生成式AI延伸至「龍蝦代理」實戰工作坊，亦涵蓋營運優化、網絡安全、營銷自動化，以及強積金、保險分析和旅程規劃等題目。

大會希望參加者不只認識AI概念，亦能在現場實際試用不同工具，了解如何將AI融入生活及工作。活動同時鼓勵市民在使用AI時保持獨立思考，建立負責任的應用態度。

8月21日下午2時至6時將舉行AI論壇，由香港電腦商會主辦、香港生產力促進局合辦及Samsung冠名。論壇邀請NVIDIA、Microsoft、Google及Samsung等企業代表，以及立法會議員邱達根，探討Agentic AI、大型語言模型及Web AI Agent的發展趨勢和企業轉型機遇。

大會期望透過開放的AI生態圈，讓科技企業、中小企及市民攜手把握新時代機遇。

展期內將舉辦逾20場免費AI講座及工作坊，讓市民、在職人士及學生即場試用AI工具。（馮文傑攝）

周末設「科普智能世代」 串聯智慧校園、綠色科技及創科體育

大會將於周末兩日舉行《科普智能世代》全港AI體驗同樂日，以「打卡、體驗、禮品」形式，串聯「智慧校園2026」、「5G及綠色科技生活區」及「創科體育：AI驅動新時代」三大主題區。

活動將設大專生研學導賞安排，讓師生及親子家庭透過互動項目接觸AI技術，了解科技與日常生活的關係，並建立數碼素養。

「智慧校園2026」由香港科技創新促進組策劃，設10個展位，邀請本地學校師生展示以AI、Vibe Coding及Gemini Gems研發的校園解決方案。展館亦設4套AI定向方案，讓公眾及教育工作者體驗生成式AI如何融入教學及個人化學習。

「5G及綠色科技生活區」則由香港電器及電子設備回收協會參與推動，設「智慧學校」創新競賽及成果展示，讓學生展示如何運用5G、AI及物聯網設計節能和低碳校園方案。

中國香港電競總會亦將設「創科體育：AI驅動新時代」體驗區，介紹AI於運動訓練及表現分析的應用，並設AI工作坊、虛擬運動體驗及專題講座。場內將涵蓋高爾夫球、劍擊、划艇、攀石及電競等項目。

「創科體育：AI驅動新時代」體驗區將展示AI如何應用於運動訓練及表現分析。（馮文傑攝）

「創科體育：AI驅動新時代」體驗區將展示AI如何應用於運動訓練及表現分析。（馮文傑攝）

加入娛樂文化元素 Fubon Angels亮相

除科技教育及產品消費外，今屆亦加入娛樂和文化元素。台灣啦啦隊Fubon Angels將首次亮相電腦通訊節，本地偶像團體花漾和月詠亦會演出。

電競舞台將舉辦《特戰英豪》（Valorant）賽事，總獎金達3萬元。大會亦與中國香港電競總會合作設置「創科體育」展覽，展示AI如何協助劍擊、高爾夫球及划艇運動員分析和提升表現。

場內另設HKCCF Club+及沉浸式遊戲體驗，並會在主舞台直播曼城對曼聯的足球賽事，讓參觀者除了選購產品及參與科技活動，亦可體驗娛樂節目。

台灣啦啦隊Fubon Angels計劃首次亮相香港電腦通訊節，於展期內舉行見面會及應援表演。（馮文傑攝）

回收舊電腦手機換免費門票 提供硬碟移除服務

環保方面，大會與香港電器及電子設備回收協會合作，市民攜同指定舊電腦、手機等電子產品到場回收，可換領免費入場券。

為保障個人資料，現場會提供免費硬碟移除或低階格式化服務。大會提醒市民，回收電子產品前應備份所需資料，並妥善處理裝置內的個人信息。

香港電腦商會於記者會公布「香港電腦通訊節2026」多項「激安大賞」優惠，部分精選產品將以低至一元發售。（馮文傑攝）

記憶體參展商：AI帶動儲存需求 銷情視乎原廠供貨

隨着AI應用爆發式發展，市場對SSD等儲存產品的需求亦受到關注。有SSD參展商接受訪問時表示，AI熱潮令大量企業和市民需要更多儲存空間，市場氣氛轉趨活躍，形容現時開始「有少少緊張。」

SanDisk參展商說：「銷情嚟講係 OK 嘅，但係主要嚟講唔係話我哋賣到幾多，而係原廠可以做到幾多貨出嚟。因為好似你啱啱講啦，因為 AI 熱，咁依家無論雲端、AI，咁佢哋都要用好多嘅 storage，咁變咗其實市場就係開始有少少緊張。」

SanDisk參展商又稱，產品銷情仍要視乎原廠供貨能力，展期內將因應人流及實際需求增加SSD等產品的供應量。展覽期間將精選多款產品提供優惠，包括Portable SSD，部分產品會以特價發售。購買指定版本可獲贈一隻價值499元的Gaming Mouse。