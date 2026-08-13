競委會搜4承辦商辦公室查圍標　涉28屋苑大廈維修工程　合約值5億

競爭事務委員會今日（13日）公布，昨日（12日）展開第二輪代號「獵人」的執法行動，根據法庭手令搜查12個處所，包括4間工程承辦商的辦公地點，以及涉案人士的住所，行動涉及28個屋苑及大廈的維修工程，分布港九新界共12個地區。



競委會指，有關承辦商涉嫌在多項工程中從事反競爭行為，包括向其他承辦商分發俗稱「功課」的入標價格指示，以操控投標結果，初步估計合約總值約5億元。惟為確保調查有效進行，現階段不公開正在調查的對象或案件細節。



競委會2026年8月13日採取第二輪「獵人」行動，根據法庭手令搜查12個處所，包括4間工程承辦商的辦公地點，以及涉案人士的住所。（競委會圖片）

競委會昨搜查12個處所 包括辦公室及涉案人士住所

競委會今年1月28日及29日展開代號「獵人」的執法行動，搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所，有關公司涉嫌在全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間，從事圍標等反競爭行為，初步估計合約總值約7億元。

競委會今日（13日）公布，在深入分析獲取的證據後發現新線索，遂決定進一步擴大調查範圍，昨日（12日）採取第二輪「獵人」行動，根據法庭手令搜查12個處所，包括4間工程承辦商的辦公地點，以及涉案人士的住所，涉案項目涵蓋28個屋苑及大廈的維修工程，初步估計合約總值約5億元。

競委會2026年8月13日採取第二輪「獵人」行動，涉案項目涵蓋28個屋苑及大廈的維修工程，初步估計合約總值約5億元。（競委會圖片）

涉向其他承辦商分發「功課」操控投標結果

競委會指出，在首輪行動搜獲的證據中，發現一段可疑的電話訊息對話，顯示或有另一個潛藏的圍標集團，意圖染指某屋苑的維修工程。而根據對話內容，一間此前未被調查的承辦商涉嫌在該屋苑工程招標期間，透過中間人物色其他承辦商，以提交掩護式標書，惟獲回覆指部份承辦商已被其他人招攬參與同一工程的圍標。

競委會深入分析後發現，該承辦商涉嫌於多項工程中從事反競爭行為，包括向其他承辦商分發俗稱「功課」的入標價格指示，以操控投標結果。有關行為涉嫌構成圍標、瓜分市場、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

競委會2026年1月28日及29日展開首輪代號「獵人」的執法行動。(競委會圖片)

涉及28個維修工程項目 分布港九新界共12區

競委會遂針對該承辦商、其他涉案承辦商以及相關人士，採取今次行動，涉案的28個維修工程項目，分布港九新界共12個地區，部份合約仍未批出，部份則在展開調查前已開展或完成，競委會已陸續聯絡涉案樓宇的相關持份者。

行動期間，競委會除了根據法庭手令搜查處所外，亦行使《條例》賦予的強制權力，要求有關各方交出文件及資料，出席聆訊以提供相關資料。競委會並就案件與其他執法部門保持緊密溝通。

競委會2026年1月28日及29日展開首輪代號「獵人」的執法行動。(競委會圖片)

現階段不便公開調查對象或案件細節

競委會又指，為確保調查有效進行，現階段不便公開調查對象或案件細節，待完成調查後，若決定採取進一步行動會適時公布。