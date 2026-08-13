小巴視線受阻下轉彎輾斃過路婦　官指事主一家影響深　司機囚9月

68歲小巴司機轉入鑽石山公共運輸交匯處時，視線受阻下仍以26公里時速右轉，撞倒並輾過一名過路婦人，婦人肋骨多處骨折，送院搶救後不治。小巴司機早前經審訊被裁定危駕罪成。案件（DCCC829/2025）今（13日）在區域法院判刑。



法官姚勳智指，被告本已退休，因幼女患病要承擔龐大醫療費，才兼職駕小巴幫補家計，他意外後已深感悔疚，承諾不再駕駛，但這事件亦對事主家屬造成影響，判被告入獄9個月及停牌5年，並須參加自費駕駛改進課程。



被告梁錦成（68歲）被控於2024年8月28日，在黃大仙龍蟠街近燈柱DF4607在道路上，危險駕駛一輛公共小巴，引致陳麗虹(47歲)死亡。

被告梁錦成駕駛小巴駛經龍蟠街3號的公共交通交匯處時，撞倒女事主並把她捲入車底，女事主當場陷入昏迷。（黃學潤攝）

被告梁錦成當時駕駛19路線小巴。（黃學潤攝）

意外發生地點是行人過路處。（黃學潤攝）

事主捱撞後並遭小巴輾過，有多處骨折，現場留下大灘血跡。（黃學潤攝）

幼女患病不良於行要付巨大醫療費

官判刑時引述求情指，被告現年68歲，育有一子一女，曾任職清潔工，其後轉任小販管理隊，並獲得優良服務獎狀，至2018年退休。在2004年，被告年僅13歲的幼女患病，從此不良於行，經常往返專科治療，被告承受巨大的醫療費用及經濟壓力，遂兼職工作幫補家計。

被告沒有駕駛違例紀錄

官續指，被告沒有駕駛違例記錄，多年來僅被定額罰款一次，事發後亦積極配合警方調查，更承諾不會再駕駛，重犯機會低，亦望向事主家屬表示深切哀悼。

意外對事主家屬造成一生的影響

官判刑時指出，本案不涉毒駕及酒駕因素，被告在審訊階段已承認不小心駕駛，而求情信亦指他為人顧家重情。官指，本案案情嚴重，他接納案例所指，案件會對事主家屬感悲痛，對他們造成一生的影響。

被告有充分時間避免碰撞

被告由右轉到撞到死者時，小巴跨越了兩條行車線，他有充分時間避免碰撞，情況顯然比案例嚴重。惟被告同意大部份案情，節省法庭時間，扣減部份刑期後，終判囚9個月，停牌5年及須參加自費駕駛改進課程。

被告視線受阻下仍用26公里時速右轉

案發於2024年8月28日上午近11時，被告駕駛19號線綠色小巴，沿黃大仙龍蟠街北行駛近交匯處入口時，交匯處出口有另一輛綠色小巴等候右轉，遮擋了被告望向行人輔助線的視線，被告仍以約26公里時速橫過雙白線右轉，右邊車頭撞倒事主並輾過她，最終撞向交匯處入口右邊的欄杆才停下。

事主肋骨多處骨折現場已無呼吸

救護員在上午11時05分抵達，事主當場已無呼吸和脈搏，她其後被送往聯合醫院急症室搶救。事主被診斷肋骨多處骨折、左肩胛骨骨折及上身多處擦傷，鈍性創傷引致心臟停頓，同日下午12時55分證實傷重不治。

意外調查報告指，若被告在撞擊前2秒至3秒，將頭部向右前傾，便能看見事主。