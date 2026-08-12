九巴排車員倒車撞斃車長　官接納屬單一事件　判社服令200小時

九巴車長疑在九龍灣車廠遭一名排車員駕車撞倒，事隔約3小時始被發現，送院治理後證實不治。肇事排車員經審訊被裁定危駕罪不成立，但交替的不小心駕駛罪成。案件(DCCC 164/2025)今（12日）在區域法院判刑。法官練錦鴻指，被告因本案失去工作，惟其過失導致他人死亡，兩者相比並不成比例。然而被告作為職業司機，過往沒有任何違法記錄，反映他平常駕駛極小心，此為單一事件，終接納報告所指，判處200小時社會服務令。



被告孫偉亮（48歲）被控於2023年9月7日，在九龍灣車廠5樓，在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致羅育權死亡。經審訊後被裁定不小心駕駛罪成。

九巴車長被發現倒臥天台行車道上，事發時正值早上取車上班期間，他在被撞後近3小時才被發現。（翁鈺輝攝）

九巴車長被發現倒臥天台行車道上，事發時正值早上取車上班期間。（翁鈺輝攝）

九巴九龍灣車廠在2023年9月7日，有男車長疑被車撞至昏迷送院。（翁鈺輝攝）

事主在巴士後方走過時被撞倒

案情指，當日凌晨4時47分，事主經巴士車頭走到巴士後方。被告登上該巴士後，倒車到另一地點，其後落車離開，期間撞倒在車後的事主。至在早上7時許，事主始被發現倒臥在天台，身體多處受傷，送院後傷重不治。九巴指引訂明，司機倒車時須打開側窗，並在必要時響號，及以極慢速度行駛。

專家認為被告倒車時無望向後方

法證專家認為，案發時被告以約平均每小時15至16.1公里的車速倒車時撞到事主，認為被告倒車時，可能沒有花足夠時間望向後方及響號警告，導致意外。

肇事巴士後方4個感應器失靈

偉華汽車修理公司職員李文輝供稱，曾檢查肇事巴士，他發現巴士右後方有4個感應器失靈，無法感應車尾的物體。

被告稱倒車時未覺撞到嘢

被告自辯時稱，他並不認識事主，當日他登上涉事巴士前，看到巴士大燈及危險警告燈均已亮起，右邊車窗亦有打開。但從取車和上車期間，都未有看到事主，也沒感覺倒車時「撞到嘢」。最後由其他同事發現事主在肇事巴士車底，送院不治。

被告向事主家人表示歉意

辯方求情指，被告確認社會服務令報告內容正確，亦願意作無償服務回饋社會。辯方亦提及，被告為人顧家，經常參與其子的校園生活，學校因此發現案件對他們一家的情緒造成影響，並建議求醫。此外，被告望可對事主家人表達重大歉意。

練錦鴻法官指被告任職業司機多年並無任何駕駛紀錄，相信被告是極小心的司機，相信本次意外是單一出錯事件。(資料圖片)

被告孫偉亮案發時是九巴的排車員，他在區域法院被裁定不小心駕駛罪成，判社服令120小時。(黃浩謙攝)

被告的過失導致另一人失去生命

練官引述被告的背景報告指，他現年48歲，育有兩子，月入兩萬多，是家庭的經濟支柱。練官提及，無論被告定罪與否，均會被九巴中止僱用，對其家庭而言是極嚴重的後果，惟被告的過失導致另一人死亡，兩者相比下，可說是不成比例。

從事職業司機多年無任何駕駛記錄

練官指，被告是職業司機，但過往沒有任何駕駛犯法記錄，反映他是極小心的司機，本次意外可能是他單一出錯事件，重犯機會不高。此外，本次意外對被告及其家人，均造成嚴重情緒困擾，須接受心理輔導，且被告已被扣留11天，再監禁對社會、被告及事主家屬均無好處，決定將本案視為額外的例子，終判處200小時社會服務令。