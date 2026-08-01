何永賢：北都首批8000公屋年內落成　探討公營房屋調至「五五比」

房屋局局長何永賢今日（1日）出席一個房屋專題講座時表示，應將房屋供應重心放回擴大資助出售房屋的比例，使之成為穩定的供應來源。當局除早前提出未來10年內，逐步將出租公屋與資助出售房屋比例由「七比三」調整至「六比四」外，目前正就社會各界提出進一步調整至「五五比」的可能性聽取意見。



2026年6月16日，房屋局局長何永賢陪同港澳辦主任夏寶龍視察元朗攸壆路簡約公屋後見傳媒。（資料圖片／湯致遠攝）

何永賢指出，本港過往曾停建居屋超過10年，導致供應出現斷裂。現屆政府正積極增建公營房屋，未來5年整體將有19.6萬個公營房屋單位，包括3萬個簡約公屋，數量較現屆政府上任時增加80%，其中資助出售單位佔6萬個，增幅達55%。她重申，有信心公屋綜合輪候時間能邁向4.5年的目標。

當局早前提出未來10年內，逐步將出租公屋與資助出售房屋比例，由「七比三」調整至「六比四」。何永賢表示，目前正聽取社會各界意見，探討進一步調整至「五五比」的可能性。

何永賢表示，目前正聽取社會各界意見，探討進一步公私營資助房屋調整至「五五比」的可能性。（資料圖片）

何永賢又透露，北部都會區未來10年將提供15萬個單位的房屋供應，當中首批8,000個公屋單位將於今年內落成。當局將按「河山城鄉」四大主題布局北都房屋發展：粉嶺北會配合河道特色發展；古洞北則利用山嶺環境，將行山徑串連公共屋邨；新田科技城屋邨會著重現代感；同時亦會保留鄉郊及傳統文化特色，例如考慮在屋邨商場售賣本土醬油。

此外，何永賢提到房屋局目前已收到近3萬個分間單位的登記申請，近日再多15個單位完成認證，現時「簡樸房」數目已增至約20間，當局希望進一步加快相關審批及認證流程。