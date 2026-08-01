何永賢：北都首批8000公屋年內落成 探討公營房屋調至「五五比」
撰文：吳美松
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房屋局局長何永賢今日（1日）出席一個房屋專題講座時表示，應將房屋供應重心放回擴大資助出售房屋的比例，使之成為穩定的供應來源。當局除早前提出未來10年內，逐步將出租公屋與資助出售房屋比例由「七比三」調整至「六比四」外，目前正就社會各界提出進一步調整至「五五比」的可能性聽取意見。
何永賢指出，本港過往曾停建居屋超過10年，導致供應出現斷裂。現屆政府正積極增建公營房屋，未來5年整體將有19.6萬個公營房屋單位，包括3萬個簡約公屋，數量較現屆政府上任時增加80%，其中資助出售單位佔6萬個，增幅達55%。她重申，有信心公屋綜合輪候時間能邁向4.5年的目標。
當局早前提出未來10年內，逐步將出租公屋與資助出售房屋比例，由「七比三」調整至「六比四」。何永賢表示，目前正聽取社會各界意見，探討進一步調整至「五五比」的可能性。
何永賢又透露，北部都會區未來10年將提供15萬個單位的房屋供應，當中首批8,000個公屋單位將於今年內落成。當局將按「河山城鄉」四大主題布局北都房屋發展：粉嶺北會配合河道特色發展；古洞北則利用山嶺環境，將行山徑串連公共屋邨；新田科技城屋邨會著重現代感；同時亦會保留鄉郊及傳統文化特色，例如考慮在屋邨商場售賣本土醬油。
此外，何永賢提到房屋局目前已收到近3萬個分間單位的登記申請，近日再多15個單位完成認證，現時「簡樸房」數目已增至約20間，當局希望進一步加快相關審批及認證流程。