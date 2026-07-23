公屋加租｜房委會通過加租2.04%　10.1生效　平均每月須多繳約$51

房委會資助房屋小組委員會今日（23日）開會討論2026年公共租住房屋租金檢討，委員會通過公屋租金加租2.04%，今年10月1日生效，受影響住戶平均每月須多繳約51元租金，而租戶每月實際交多10元至128元租金，資助房屋小組委員會主席由張仁良形容此次加幅溫和，屬可接受範圍。



據了解，房委會建議根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」結果，把公屋租金上調2.04%。（資料圖片／林遠航攝）

房委會資助房屋小組委員會今日開會討論調升公屋租金。按兩年一檢的租金檢討結果，去年公屋租戶家庭每月平均收入為26,588元，較2023年的26,057元高出2.04%。因此得出公屋租金加幅為2.04%，每戶增加的租金額介乎10元至128元。

現時全港有超過82萬戶公屋租戶，他們平均每月租金為2,519元，預計今年10月後，平均每戶要多繳51元。其中有45%即約30萬公屋租戶每月需多繳30至50元租金，另有43%租戶每月需多繳超過50元。

過去兩次加租，租戶因租金調整而須繳付的額外租金分別獲寬免12個月及3個月。惟消息指，房委會認為今次增幅溫和，對公屋租戶影響輕微，相信租戶可負擔，因此不建議提供特別寬免措施。消息又指，在2007至2025年期間，家庭收入累計增加了135.7%，而連同按照今次租金檢討結果，公屋租金僅累計增加90.9%。