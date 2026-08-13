警員涉摸女報案人大腿　辯方質疑連續被摸無彈開　事主堅稱有非禮

尖沙咀警署男警涉在當更時3度摸一名女報案人大腿案（KCCC 680/2026），今（13日）在九龍城法院續審。辯方質疑事主聲稱被摸3次都沒有彈開或縮開，事主即稱因她專注核對資料，及想盡快完成調查。辯方律師續指事主不滿警員稱無法凍結疑犯戶口，曾埋怨說：「警察有咩用。」又指「摸髀」的指控實無發生，事主不同意說法。



裁判官林希維裁定表證成立，被吿明擬出庭自辯。



被告伍嘉威（41歲，警員）否認1項猥褻侵犯罪，指他於2025年12月20日，在尖沙咀警署227A室內猥褻侵犯女子X。

被告伍嘉威否認一項非禮罪。(陳曉欣攝)

辯方質疑事主被摸無彈開

辯方大律師鄭明斌今續盤問X，質疑X起初懷疑被摸大腿時，連縮開、彈開的能力都無，指事主應一望便會知道被告是否在摸她。事主解釋她當時專注回答月結單轉帳問題，又稱：「我點解反應會咁遲鈍，因為我專注佢嘅問題。」強調她希望盡快答完問題和完結案件。

X再強調好肯定有被非禮

鄭另質疑X為何在第3次目擊被告的手在其大腿上，仍任由被吿的手在她大腿停留5秒。X無奈著鄭將心比心，稱她核對最後一份月結單便可完事，又說：「我好肯定佢係非禮緊我，我會作出投訴。」鄭再問：「即使你好肯定被非禮緊，都寧願答完問題先？」X否認，指她是在答問題同時遭非禮。

辯方指X曾抱怨說警察有咩用

辯方向X指出，在準備錄口供時，被告說無法幫助X凍結騙徒的電話，又曾稱不一定可追回款項。辯方形容X脾氣不好，抱怨說：「報警有咩用」、「警察有咩用」。X否認。辯方再指出，沒發生過指稱的3次非禮事件，X不同意。