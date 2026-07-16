警司周毅剛涉總部非禮女下屬　官指地下情說法匪夷所思　裁3罪成

警司周毅剛涉在灣仔警察總部內，3度非禮同一名女下屬，包括在總警司的分享會用，用手觸摸事主臀部，又曾把事主的手放在其褲襠上，並向事稱他正「扯旗」等。周否認全部指控，並自稱與該事主發展地下情，又稱他不可能在總警司的分享這樣多人在場的情況下非禮。案件(ESCC3151/2024)今（13日）在西九龍裁判法院裁決。



裁判官何慧嫻指，被告所指的地下情沒有任何通訊及合照，僅在房間內拖手及聊天，令人覺得奇怪及膚淺。二人的關係敷衍兒嬉，難以視為兩個成年人間的地下情，認為被告的說法令人匪夷所思，是一派胡言，並不可信及不可靠，裁定他三項非禮罪成。案件押後至7月31日判刑，期間被告續准保釋，以待索取其背景報告及X的創傷報告。



周聞判露微笑

被告周毅剛（51歲），案發時為警隊支援部高級警司，被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。周聞判後露微笑。

被告周毅剛否認3項非禮罪。(陳蓉攝)

事主X早前供稱，在2024年6月19日，女事主X在被告的房外與其秘書交談，突然感覺有人拍打其臀部一下。當時她的附近沒有人，惟被告突然在其左邊出現。

X稱聚會上遭摸臀

同年11月1日，X參加支援部的聚會，同場有其他警司等共十多人參與。當時X右手持紅酒杯，被告走近她，先後摸她的兩邊臀部。X憶述：「佢又貼近我話鍾意我，畀佢摸得唔得，我話唔好。」X稱，整個過程持續數分鐘，她當時感到害怕，想遠離被告。

被告涉把事主的手放在其褲襠上

X續指，被告又再問她「跟我好唔好？」、「今晚喺到陪我得唔得？」、「乖啦，畀隻手我」，之後又捉住她的左手放在褲襠上。X形容，當時摸到有硬物，被告又哄近她，表示他正「扯旗」，她回應指：「我唔想知」。

X指被告有摸其腰及背

X續憶述指，被告有伸手摸她的腰和背，亦想從右邊腋下伸手摸胸，但她「夾實」不讓被告的手伸前。被告的手遂向下摸，至「Pat Pat落啲個位」，她當時只想著如何逃離，故未有太大反應。

被告曾問今晚可否陪他

事主X續指，其後有另一位高級督察察覺到她似乎感到不適，於是陪同她到總務休息室，惟未幾被告又再到該房間，並在她身旁坐下。X稱，被告再次問她可否親吻她，又再次要求「今晚可唔可以喺到陪佢？」X表示，她想吸引外面的人注意，故大聲表示「唔好」，被告見狀褪後表示「OK，唔好」。

被告辯稱與事主X發展地下情

被告自辯時稱與X工作上有接觸，X有時會以嬌嗲聲線與他對答，認為X對他有好感，後來有次他要求X到其辦公室幫忙時，兩人曾牽手，他認為二人已「一齊咗」，並開始發展，但因不想影響工作，及怕有閒言閒語，加上他本身有一名任女警的同居女友，故他與X只是以「地下情」方式發展，兩人甚至沒有訊息交流。被告又稱，事發時因與X臨分手，故X感憤怒並順勢指他非禮。周又稱他不會在總警司分享聚會這樣多人的情景下公然非禮女同事。