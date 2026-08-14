Fun Coffee詐騙累計涉款$1.13億　警方籲建「先疑後查」防騙意識

本月初中港警方揭發Fun Coffee投資騙案，多人被捕。香港警方今（14日）指，截至昨日（13日）累計接獲273宗報案，涉款1.13億元，警方共拘捕6名本地男女，。



警方今公布本港最新詐騙趨勢數據時指，今年首半年錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。其中，涉及虛擬資產及各類項目的投資騙案佔2,151宗，佔整體騙案數字約一成，惟損失金額卻高達16.6億港元，佔總損失近一半。



警方指，雖然整體騙案數字及金額較去年同期微跌，但損失金額依然龐大，呼籲市民切勿掉以輕心，亦提醒市民要抱懷疑心態，勿輕信「低風險，高回報」、「只贏不輸」，也要建立「先懷疑、後查證」的防範意識。



警方8月14日公布本港最新詐騙趨勢，數據顯示，今年首半年共錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。（警方提供）

Fun Coffee高調設局 累計273人報案損失約1.13億

Fun Coffee投資詐騙集團，騙徒謊稱在海外研發高科技咖啡設備及優化技術，游說市民以加密貨幣參與「定期投資」，並承諾提供每日遞增的高額回報。

警方今指相關集團為博取信任，高調租用著名酒店舉辦大型推廣會，更舉辦公開社交活動，營造財力雄厚的假象。當受害人表示有興趣後，騙徒即指引其下載「Fun Coffee」應用程式，並將虛擬貨幣轉入指定加密錢包。至上月20日，該程式突然無法使用，投資者無法提取本金及獲利，始發現受騙。

警方指截至本月13日接獲273名受害人報案，涉案總本金高達1.13億港元，並拘捕6名本地男女，分別為1男5女。

「Fun Coffee」騙案截至2026年8月13日，警方共接獲273名受害人報案，涉案總本金高達1.13億港元，並拘捕6名本地男女，分別為1男5女。（警方提供）

JPEX案29人已被起訴 全力追查潛逃海外涉案人士

至於本港歷來涉案人數最多、金額最龐大的虛擬資產交易平台「JPEX」詐騙案，警方表示截至目前已接獲超過2,800名受害人報案，涉案總金額已突破16億港元。

自2023年展開執法行動以來，警方累計拘捕81人，當中29人已被正式起訴，控罪包括串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正及誤導不實地誘使他人投資虛擬資產等，案件已分別轉介至區域法院及高等法院審訊。此外，警方已鎖定該集團的核心在逃主腦，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，全力追查潛逃海外的涉案人士。

虛擬資產交易平台「JPEX」詐騙案，警方表示截至目前已接獲超過2,800名受害人報案，涉案總金額已突破16億港元。（警方提供）

騙徒線上線下夾擊 市民應「先懷疑、後查證」

警方分析騙徒手法，指出線上接觸多以「高科技」為名，透過社交平台刊登廣告，甚至利用AI生成技術偽造「股評家」或資深專家，以「必賺秘訣」或平價購買加密貨幣誘騙受害人。騙徒起初會給予微薄甜頭，待受害人投入巨額本金後便關閉平台。

線下接觸則多屬「搭棚」式詐騙。騙徒聲稱持有海外合法牌照或掌握獨家交易演算法，聘用KOL或網紅，他們配戴名錶、駕駛名車炫富，標榜「財務自由」，並租用高級寫字樓及五星級酒店舉辦講座，甚至連公司負責人也是AI虛構，最終目的均是騙取受害人金錢。

警方公布本港最新詐騙趨勢，數據顯示，今年首半年共錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。（警方提供）

警方呼籲市民應樹立「先懷疑、後查證」的防範意識，強調正規投資機構絕不會要求客戶將資金存入個人名義的銀行戶口。市民可善用警方「防騙伺伏器」（Scameter）或證監會的無牌公司及可疑網站名單核實平台背景。

針對市民防範社媒平台上的AI詐騙廣告，警方指已跟多個社交平台保持聯繫，要求下架可疑廣告及加強刊登前的審查，並正與勞工處、積金局等機構合作，針對退休人士及長者等高危群組加強實體宣傳。市民如接獲可疑訊息，可致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。

防騙宣傳受社交媒體演算法限制 有市民未曾接觸

至於有受害人指未曾接觸過警方防騙宣傳，警方回應時承認受社交媒體演算法限制，若市民平日較少瀏覽防騙資訊，演算法或會限制其接收相關訊息。警方又指今年觀察到不少退休人士將退休金用於投資時墮入詐騙陷阱，因此未來會積極推動線上及線下宣傳，除了派發防騙單張，亦會主動與勞工處及積金局等部門合作，精準向長者及退休群組推廣防騙資訊。

對於騙徒利用AI生成負責人或偽造投資廣告，警方指，演算法會根據用戶瀏覽習慣不斷推送同類投資廣告，增加市民接觸詐騙訊息的風險。警方正與各大社交媒體平台保持聯絡，反映問題並要求審查廣告內容或安排下架。雖然部分平台註冊地或伺服器設於海外，在聯絡上存在難度，但亦有部分媒體全力配合下架違規廣告。

警方公布本港最新詐騙趨勢，數據顯示，今年首半年共錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。（警方提供）

Fun Coffee案與澳門合作 於兩地拘捕涉案人士

被問及涉及海外總部的詐騙案件，如Fun Coffee等是否存在執法漏洞，以及為涉案項目站台的藝人或網紅是否需要承擔刑事責任。

警方回應表示，本港警方與國際刑警及各地執法機關保持緊密合作，包括情報交流及聯合行動。以Fun Coffee案為例，本港警方便與澳門警方採取聯合打撃行動，於兩地拘捕涉案人士。

至於藝人或KOL的刑事責任問題，警方代表引述《打擊洗錢條例》（第615章）指出，法律嚴禁欺詐地或不輕率地誘使他人投資虛擬資產，警方過去在「JPEX」案中已首次引用相關法例檢控涉案KOL。警方強調，會調查所有與案件相關的人士，包括其宣傳機制及具體角色，並非所有介紹他人參與項目的人士均屬違法，警方會根據調查所得的證據作出個案評估。

警方公布本港最新詐騙趨勢，數據顯示，今年首半年共錄得20,613宗騙案，總損失金額高達35億港元。（警方提供）

67歲受害人陷線上騙案 被騙走8,479萬元

警方今日又透露，線上接觸受害人的單一涉款最大個案發生於2022年6月，一名67歲受害人透過Facebook結識自稱投資專家的騙徒，其後發展成網上情侶。受害人被誘使透過虛假應用程式投資加密貨幣，由2022年7月至2024年1月期間，累計轉賬約8,479萬元加密貨幣至騙徒錢包，直至無法取回回報始覺受騙。

至於線下投資騙案方面，警方指出雖然總案數較少，但單一案件往往涉及大量受害人，例如「JPEX」案的受害者便多達2,600人，當中不少屬街頭招攬的市民。