警破援交騙案拘8人　假富翁提包養簽協議呃620萬　教師醫護皆中招

警方今（10日）舉行記者會，指於8月4日搗破一個網上援交騙案集團。犯案集團假扮富豪提出「包養」條款，向受害者騙取「保證金」，當受害者發現受騙上當；集團再假扮律師協助追討損失，實為「二次詐騙」。行動中，警方共拘捕集團首腦及骨幹成員共8人，涉及80宗案件，涉款逾620萬元，其中一宗個案受害者損失達48萬元。警方指，今次受害者職業廣泛，包括服務業、學生、教師及醫護人員等。



警方數據顯示網上援交詐騙數較去年同期下跌。（蔡正邦攝）

援交騙案數較去年同期下降

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察⁠陳麗如，在會上先提及警方數據，指2024年至2026年初，涉及網上援交騙案的數字錄得降幅，2026年年初至6月共接獲426宗同類型報案，較往年同期582宗有所下降。陳指，本次涉案詐騙集團自去年底開始活躍，人員經多月深入調查，至上周採取代號為「嚴網」的執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「管有危險藥物」拘捕4男4女，年齡介乎23至57歲，該集團涉及80宗相關騙案，涉及金額逾620萬元。

扮富豪提「包養」 要求轉帳律師費及違約金

網罪科警司張巧儀講述案情，指騙案集團先在社交平台接觸受害者，並假扮富豪，以每月5萬至7萬元的豐厚報酬向受害人提出「包養」要求，吸引對方簽訂所謂的「保密合約」。受害者隨後會被加入聊天群組，騙徒同黨假扮律師及富豪，並出示卡片，營造專業權威形象，逐步取得受害人信任。在討論包養條件過程中，騙徒要求受害人轉帳支付律師費及違約金至不同帳戶，又聲稱合約完成後將全額退還費用。當受害人完成轉帳後，騙徒便會失去聯絡，受害人始發覺受騙，所謂的「包養」計劃根本不存在。

由左至右：警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如、警司張巧儀及警察臨床心理學家馮浩堅。（蔡正邦攝）

受害者職業廣泛 包括服務業、學生、教師及醫護

部分受害人發覺被騙後，再有騙徒假扮律師，聲稱能為其追回損失，誘騙受害者支付「手續費」。受害者再次轉帳後方驚覺，其為「二次詐騙」。張巧儀稱，相關騙案中女性受害人佔65%。受害人年齡介乎19至41歲，其中19至29歲佔69%。受害者職業分佈廣泛，最大宗為服務及零售業（如營業員、侍應）與文職支援人員（如文員），共佔52%；其次為學生，佔20%。當中亦有專業人士，包括教師、醫護人員等等，共佔15%。

騙徒假扮富豪提出包養要求及對話

集團主腦及部份骨幹成員有黑社會背景

網罪科經調查後，鎖定犯罪團伙，並於8月4日在全港多個地點進行拘捕行動。行動中，警方以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「管有危險藥物」罪名拘捕4男4女（23至57歲），包括集團主腦及骨幹成員，並檢獲多部手提電話及電話卡等證物。集團主腦及部份骨幹成員有黑社會背景，涉及80宗發生於2024年2月至2026年7月的援交騙案，涉案款項超過港幣620萬元。

警方相信今次行動已經成功瓦解該個本地犯罪集團。案中集團主腦和一名骨幹成員（分別28及29歲）已經被落案暫控一項「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪，並已於8月5日於東區裁判法院提堂，案件會於2026年10月28日再訊，其間二人還押懲教署看管。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

騙徒度身訂造的個人化劇本 降低受害人戒心

騙徒度身訂造的個人化劇本降低受害人戒心。（蔡正邦攝）

警察臨床心理學家馮浩堅分析，騙徒會透過度身訂造的個人化劇本降低受害人戒心，營造專業及安全的假象。他指出，騙徒更會利用心理學上的「沉沒成本效應」對受害人進行二次詐騙，聲稱能協助追討早前的損失，誘騙受害人再次支付手續費。警方呼籲市民在網上交友時必須保持警惕，切勿輕信陌生人的轉帳要求，遇有懷疑應利用「防騙視伏App」查核，或致電防騙易熱線18222求助。