中年漢遭警搜查　揭私藏女友11歲女兒的色情相簿　認非禮等18罪

中年漢與同居女友兒子吵架報警，遭警方發現其銀包內有女友11歲女兒的兒童色情照，警方進一步搜查，再從中年漢的平板電腦等，發現兩個有關他與女友女兒的「做愛」及「甜蜜」相簿，當中包括女童疑與他口交及撫摸的照片及影片。他被捕後稱與女友女兒關係猶如父女。



中年漢今（14日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認非禮、管有及製作兒童色情物品等共18罪（DCCC844/2025）。暫委法官徐綺薇斥被告多番侵犯年幼兒童，並涉違反誠信，行為非常可恥及令人惡心，把案押後至8月31日判刑，以待被告的背景反心理報吿，被告期間須還押。



男被告C.K.H.A（47歲，搬屋公司經理）被控7項非禮、3項「管有兒童色情物品」及8項「製作兒童色情物品」罪。非禮罪指他於2023年8月28日至2024年3月17日，在元朗某單位7度非禮年約11至12歲女童X；另指他於2023年5月31至2024年4月5日，管有及製作女童X的兒童色情物品，即173張相片及50段錄像。

被告CKHA在西九龍法院承認非禮及涉兒童色情等18罪。(葉志明攝)

X兩歲時生父離世

案情指，女童X在2012年出生，案發時僅11至12歲。Y為其兄，Z則是二人的母親。X的生父在2014年離世。X母自2019年與被告成情侶，被告其後遷入同住。2024年4月5日，X的兄長與被告爭執，事件最終報警，被告因非禮被捕。

警方在被告銀包發現兩張X的照片

警方向被告搜身時，發現被告銀包內有兩張X的照片，其中一張X躺在床上，眼睛閉上，衣服被掀起，並有一隻戴有銀戒指的手在撫摸她的胸部；另一張則顯示X的腰部。警方留意到相中戒指的款式，與被告所戴戒指相似，於是亦檢取了被告的戒指。

平板電腦發現有被告與X做愛及甜蜜相簿

同日下午，警方搜查被告住所，檢取其手機及紅米平板電腦，發現當中載有兩個分別名為：《X與被告（二人全名）上床做愛扑嘢成為情侶》及《X和被告在甜蜜親密恩愛》的相簿。被告在警誡下承認，該平板電腦僅由他使用。

被告認曾用手機拍X洗澡

警方在上述電子器材中，一共檢取了173張及50段涉及X的兒童色情物品，當中有149項為一級、60項為三級、10項為四級。據庭上所述，該些四級影像攝得X為被告手淫及口交。此外，被告的平板中亦載有3段X洗澡的影片。被告在警誡下承認，該影片或許以手機放在櫃內拍攝。被告的手機內另有6張陰莖靠近X嘴唇的相片。

部份影像從家居保安鏡頭攝取

案情續指，被告曾經拉起X的上衣，親吻其胸部。至翌年2月4日，被告與X發生性行為，被告曾撫摸X的臀部及將手伸入內褲摸私處。有影像顯示，兩人在床上撫摸對方的性器官，該影像由小米家居保安鏡頭所攝得。

被告否認曾與X性交

從警方檢取的相片中顯示，在2024年3月7日，被告曾親吻X的嘴及擁抱X，相片中二人赤裸。四天後，二人發生性行為，被告把下身壓向X，二人下身貼近及郁動身體，X再為被告手淫。被告承認該些影片由上述保安鏡頭拍攝，但是否認二人有性交。

稱與X關係猶如父女

被告曾與警方進行三次錄影會面，他確認曾以iPhone拍攝有關影像，被檢取的平板及手機亦是屬於他及僅由他使用。被告亦表示，他與X的關係猶如父女，有些照片在X睡覺時拍攝。

X拒絕提供創傷報告

控方指，被告在1978年出生，現年47歲，中七學歷，與前妻育有13及11歲的女兒。他曾任職跟車，被捕時為搬屋公司經理。徐官指，X拒絕提供創傷報告，法庭尊重其選擇。

法官關注被告與X年齡相距35年

徐官強調，本案案情非常嚴重，7項非禮罪涉及年僅11歲的同一事主，所有事件在住所發生。而且被告案發時46歲，與X相差近35年。