小學老師FB發帖稱可義教基層　兩童跟其補習後遭非禮　認罪候懲

有碩士學歷的小學老師，在facebook貼文稱可為基層提供義教，兩名母親因而找他為兒子補習，惟兩童補習時均遭到性侵及被拍下裸照。該老師被捕後稱兩童可愛令他情不自禁。他今（31日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認非禮及製作兒童色情物品等罪（DCCC1096/2025）。辯方求情時呈上報告指被告並非戀童癖，惟法官高偉雄質疑說法，把案押後至9月25日判刑，期間為被告索取背景、心理及兩名事主的創傷報告。



被告共承認4項涉非禮罪名

被告C.W.H.（31歲）被控3項猥褻侵犯，1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為。控罪指，他於2022年1月24日至2024年7月14日，三度在元朗青山公路249-251號元朗廣場某單位，猥褻侵犯男童X；以及在上述同時同地，向一名年齡在16歲以下的男童X，作出嚴重猥褻作為。

被告CWH在西九龍法院(暫代區域法院)認非禮及兒童色情的罪名。

另承認4項涉兒童色情罪名

被告另被控3項製作兒童色情物品，及1項管有兒童色情物品罪，指他2023年9月16日至2024年9月7日在上述地址，分別兩度製作關於男童X以及男童Y的9張兒童色情照片；另在2024年11月28日管有載有關於Y的兒童色情物品的9張照片及載有關於身份不明兒童的兒童色情物品的12個錄影片段。

被告發帖稱可為基層提供義教學

案情指，被告患有自閉症，案發時是兩名男童X及Y的私人數學老師。在2022年1月及2024年11月，兩名男童的母親分別在facebook 見到被告發布的帖子，稱可為基層學生提供義務教學。

9歲的男童X遭被告摸下體

在2022年1月24日，X當時9歲，他到被告家上堂時，被告要求他躺在床上，並脫去其內外褲，為他手淫5分鐘。其後某天，X再到被告家補習，被告向他展示陌生男人的裸照，X感到害怕拒絕。被告遂要求觸摸X的陰莖，才會停止其行為，X於是同意。

被告曾兩度拍下的X下體

X其後再到被告家上課，被告曾用手指及濕紙巾按壓其肛門及幫他手淫。在2023年至2024年間，被告曾兩度拍攝X的下體，他答應過會刪除有關照片，但未能確認是否確有刪除。X其後向社工透露事件，指被告曾強迫他觀看兒童裸照，亦有脫去其褲子拍攝下體。

警方調查時發現男童Y的兒童色情物品

在2024年11月28日，被告被捕後，警方搜查其電話發現內有9張屬於Y的照片，包括其陰莖及肛門的照片。在其他電子裝置中，亦找到有兒童自慰、口交及肛交的影片

被告錄影會面時指X天真可愛

被告在錄影會面中承認，他喜歡年輕的男孩子，而X是天真可愛的學生，所以情不自禁犯下罪行。他指，曾躺在床上叫X：「我哋親密啲，做啲開心嘢。」，但稱只是貪玩，沒有不軌意圖。被告又強調，沒有強迫X觀看裸照，是X在玩平板時不小心看到，他才問X有沒有興趣觀看。他表示因為太喜歡X，才問他可否拍攝下體。

又承認也很喜歡男童Y

他另指出，因為Y「黏人」，所以他很喜歡Y，情不自禁拍攝照片，又稱：「睇到相好似睇到本人。」

辯方指被告無戀童癖被法官質疑

控方指，被告在1995年出生，碩士學歷，被捕時為小學教師。辯方求情指，明白本案嚴重性在於與事主的年齡差距及師生關係，又呈上專家報告，指被告沒有戀童癖。高官質疑，該辯方報告與案情不符，被告的對話記錄顯示亦顯示他曾加入同性戀的Telegram群組，並要求管理員購買指定類別及歲數的兒童色情照片，顯示他似乎有戀童癖。