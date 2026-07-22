廚師向男童索下體照遭YouTuber踢爆　稱有男友後不再戀童　囚19月

有性侵兒童案底男廚師，涉在Instagram主動邀13歲男童裸聊及索求下體照等。男童意識到對方可能戀童，向YouTuber「Rock哥」求助，Rock哥假冒男童應約，當場質問廚師並報案。警方其後在廚師的手機發現大量男童色情照片及影片。廚師早前在西九龍裁判法院（暫代區域法院）承認管有兒童色情物品等共兩罪（DCCC216/2025）。暫委法官高偉雄今（22日）判刑指，被告聲稱識男友後已對男童失去興趣，惟專家仍認為他重犯機會高，且事件對男事主造成一定困擾，就兩罪判被告監禁19個月。



被告洪智聰（28歲，無業）承認1項企圖促致未滿16歲的另一人以製作色情物品及1項管有兒童色情物品罪。控罪指他於2021年7月3至11日，在港企圖促致 14歲的男童X製作色情物品，即以視像方式描劃X陰莖的照片；及在2021年8月26日，管有兒童色情物品，即在其流動電話內的666段片段和9張相片。

姓楊YouTuber當日與被告見面時曾拍下片段，並放上網。(網上影片截圖)

姓楊YouTuber當日與被告見面時曾拍下片段，並放上網。(網上影片截圖)

被告稱有男友後已對男童失去性衝動

暫委法官高偉雄今判刑指，被告向感化官提及他認識現任男友後對男童失去性衝動，心理報告則指被告有戀童癖，且重犯機會高。

被告是慣犯是加刑因素

高官指，被告雖然沒威脅和引誘男童X傳裸照，X察覺到被告有異後亦即使找YouTuber幫忙，X沒有心靈或肉體創傷，但事件對他造成一定程度的擔憂。高官指，由於被告是性罪行慣犯，是加刑因素，最終判被告入獄19個月。

事主X被邀裸聊及被問底褲顏色

案情指，在2021年7月3日至5日間，被告Instagram上向14歲的男童X發送訊息，要求他裸聊及發送裸照，又問他年齡、內褲顏色及下體狀態等的事情。X意識到被告可能是戀童癖，並訛稱自己年僅10歲，被告則聲稱他12歲。X其後把事件告知YouTuber楊先生。

楊假裝X與被告對話並相約肛交

楊假裝X與被告對話，兩人相約同年7月11日見面，楊聲稱會到被告住所口交及肛交。案發當日，被告前往九龍城區與X見面，楊隨即現身及質問被告，楊在被告離開後決定報案。至同年8月26日，被告被帶回警署協助調查，警方在其同意下檢查其手機，發現了159段、297段、7段及203段，分別屬於一至四級的兒童色情影片，以及9張屬於二級兒童色情的照片。

被告被捕後認對男童感興趣

被告同日被捕，他警誡下承認對年約11至12歲的男童感興趣，亦有意觀看X的陰莖，而X當時年僅10至13歲。被告亦確認，上述的淫褻物品，均是網上下載或從他人處獲得。警方向被告播放部分影片，他確認這些影片和照片顯示了10歲左右的未成年兒童進行各種性行為，包括口交、肛交及手淫等。