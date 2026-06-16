補習社導師6年非禮5男童　為保記憶拍下性侵小兄弟經過　認罪候懲

美孚開補習社並兼任導師的男子，涉在6年間在補習社內多番非禮5名男童，除了摸男童的下體，並曾為其中一名男童口交，及咬另一男童下體等。其中兩名事主是兄弟，男導師並拍下非禮他們的部分過程。導師其後被捕，警員在其手機發現該些影片和照片，導師稱為保留回憶而拍攝。導師今（16日）在高等法院承認非禮和製作兒童色情物品等19罪，法官把判刑押後至7月28日，期間待索取被告的心理報告，期間被告續還押。



5名事主年齡7至13歲

被告余希哲，46歲，承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪，合共19罪。本案共涉5名事主，全部都是涉案補習社的男學生，案發時年齡介乎7至13歲。

被告余希哲在高等法院承認非禮及製作兒童色情物品等19罪。(黃浩謙攝)

兄弟X及Y分別向家人提及被性侵揭發

案情指，被告涉案時為美孚新邨一所補習社的負責人，兼任導師。事主X和Y是兄弟。2023年8月，兄長X告知祖母，被告曾多次摸和吻X的下體。在查問下，其弟弟Y亦告知父親，被告曾摸Y的下體，事件因此報警。警方調查發現，另三名男童Z、A和B亦被非禮。

被告稱拍片為保留回憶

被告同月因非禮罪被捕，他警誡下稱因性好奇而犯案。警員在被告的手機，發現6段影片和2張照片。拍攝時間介乎同年8月9日至23日，內容包括被告摸X和Y的下體，亦有片段拍到被告替X口交。被告再因製作兒童色情物品被捕，在警誡下稱為保留回憶，而拍攝X和Y兩兄弟。

男童X被非禮次數最多

非禮事件發生於2017年9月至2023年8月，被告多番在補習社內非禮5名男童，包括摸男童的下體，或替男童口交。5名男童中，X被非禮的次數最多。他首次侵犯時，年僅10歲。被告當時隔著褲子，摸X的下體。X推開被告的手，被告才停止侵犯。被告亦曾在其他學生離開補習社後，拉下X的褲子，替X口交。此外，被告曾用手指戳X肛門5至10秒，X因此感痛楚，著被告停手。案情亦指，被告曾咬Z的下體。

被告在錄影會面承認非禮5名男童，又指其中一次替X口交時，被告問X是否喜歡口交，X點頭。

案件編號：HCCC137/2025