往機場的城巴撞欄釀18傷　司機否認駕駛時「釣魚」　認曾眼前一黑

駛往機場的城巴，去年5月在青沙公路疑失控撞向防撞欄及水馬，導致逾18人受傷，包括一名女童。23歲城巴男司機否認2項危險駕駛罪引致他人身體受嚴重傷害罪，案件（KCCC2691/2025）今（14日）於九龍城裁判法院開審。控方指，巴士中鏡顯示被告多次捽眼、雙手掩面和「釣魚（舂眼瞓）」。



被告強調駕駛時精神良好，捽眼是因為灰塵入眼，好痕和小動作，烏低頭則是拉筋，又稱突然「眼前一黑」導致意外。裁判官莫子聰押後至8月28日裁決。



被告劉綽禧（案發時23歲）被控2項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2025年5月1日，在深水埗西九龍公路往北行方向近里程標誌6.3N，在道路上危險駕駛一輛城巴，導致黃家輝及王世瑛身體受嚴重傷害。

被告劉綽禧否認駕駛時睡著，但認曾出現眼前一黑並失去意識。(陳曉欣攝)

城巴懷疑失控撞向分叉路口防撞水馬，巴士車頭碎片散落一地。（黃偉民攝）

案發當日天朗氣清

承認事實指，案發當日天朗氣清，交通流量正常，路段限速100公里。案發地點是1個分岔路口及為分隔車路，北行方向的左1線，往青沙公路元朗方向，左2至4線則往葵涌及荃灣方向。

其中兩名乘客骨折

案發時，被告駕駛城巴A22由藍田往機場，沿左1線行駛，車上共有21名乘客。當駛至案發的分岔路口時，巴士的右邊車頭撞毀分岔路口的防撞欄及一列水馬之後停下。事件中，乘客黃家輝的第12節肋骨骨折及腰椎棘突骨折，留醫3日出院；乘客王世瑛的胸椎爆裂性骨折，留醫9日出院。

控方指被告駕車時睡眼惺忪

控方外聘大律師江美儀播放肇事城巴車廂的閉路電視片段，指車廂倒後鏡（中鏡）可見，被告在撞欄前多次捽眼、𢯎耳、用手掩面，形容被告睡眼惺忪。在碰撞前數分鐘，被告更撥開中鏡。

被告稱絕不會捱住眼瞓開工

被告在表證成立後出庭自辯，他在2021年考獲車牌，可駕駛輕型貨車、小巴和巴士等車輛。他在2023年10月加入城巴，一直沒有交通記錄，沒接獲過投訴。被告稱他非常熟悉涉事路線，駕駛時會集中精神留意路面情況。被告稱他當日凌晨4時起床，4時43分抵達九龍灣泊車場取車開工，當日精神良好，亦不覺不疲倦，若他覺疲倦會請假，並說：「我係絕對唔會挨住眼瞓咁返工嘅。」又稱不會危及乘客安全。

指捽眼是灰塵入眼及其小動作

他指中鏡拍到他捽眼等動作，是因打開車門時有灰塵吹入眼覺痕，所以才捽眼，他又指捽眼、撩耳、托頭等，是其平時的小動作。他又稱怕人望住他揸車而撥開中鏡，亦是為免分心，當時不覺疲勞亦不睏，重申：「全程都係精神嘅。」

撞車前眼前一黑失去意識

被告又稱，他把巴士駛入左1線後突然眼前一黑，並說：「好似完全失去咗意識一樣。」他回復意識時車頭已駛至防撞欄，他即時扭軚向左但仍撞上防撞欄。被告稱，他事後曾看腦神經科，腦掃描顯示腦部正常，醫生未能確立「眼前一黑」成因，但不排除有一些未知的身體問題。

開車前有拉筋及飲水

被告在控方盤問時確認他並無眼疾，亦沒有食藥，案發前一晚9時許已入睡。案發當日正駕駛第3班車，此前他在機場放了1個45分鐘的茶歇，期間有拉筋和飲水。

合上眼睛亦是拉伸的動作

江重播被告碰撞前9分鐘的車廂倒後鏡片段，指被告起初多次捽眼、咬手指和掃面，認為被告是想提神，被告否認。江再問，被告把頭靠在右側玻璃窗，並兩度合上眼睛，明顯睡眼惺忪，忍不住挨窗休息。被告否認，指他駕駛了8小時巴士，腰部攰，所以拉伸腰部，眼睛合上是拉伸的正常動作。

江質疑被告睡著

江續指，被告的頭一度「向前舂落軚盤度」，質疑並非拉筋動作，被告解釋他在拉伸頸部，否認是「舂眼瞓」。江指被告曾打開司機位的窗，質疑那樣豈不是會令更多灰塵吹入車廂？被告稱其頭頂有風扇，可以吹走塵埃。江指被告在碰撞前2分鐘飲了水和捽眼約10秒，被告稱因眼痕。江指被告臨碰撞前撥開倒後鏡，是因為當時極度疲累，不想閉路電視拍到他瞌眼瞓，被告所稱的「眼前一黑」，是因為睡着。被告全部否認。