酷熱天氣警告生效天文台料今明極端酷熱　本周後期部份地區有雷暴

酷熱天氣警告生效！受熱帶氣旋「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港周日（9日）錄得最高36.9度，為1884年有紀錄以來的最高氣溫。天文台高級科學主任張冰今（10日）在港台節目《千禧年代》表示，今明兩日天氣維持極端酷熱，新界地區因陸地較多，更容易受日照影響而升溫，氣溫會較沿海地區高。張冰指，根據最新預計，本周後期會出現高空擾動，天氣會變得不穩定，會有降雨的情況，局部地區會有雷暴，屆時酷熱天氣會有所緩和。



天文台預測，本港今日（8月10日）大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度。（資料圖片/李家傑攝）

張冰表示，「白海豚」雲流大，其下沉氣流抑制了雲的形成，不會出現降雨情況，另外受到環流影響，內陸較熱空氣會帶到浴岸，令這幾天天氣變得酷熱，晚間溫度「唔會好跌」，至翌日天光時氣溫會較高，太陽一出來便更容易達到極端酷熱。他指出，「白海豚」已減弱，預計會在今明兩日橫過浙江，並移入華東內陸。

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽。有人自得其樂，未有被「熱」退。（資料圖片/湯致遠攝）

張冰指，根據最新預報，本周後期會出現高空擾動，天氣會變得不穩定，會有降雨的情況，局部地區會有雷暴，屆時酷熱天氣會有所緩和。

上水周日一度錄得39.8度高溫，張冰說，部份地區較熱與周邊環境有關，並指北邊是陸地較多地方，更容易受日照影響而升溫，沿海地區則相反，「平時煲水大家都知，水比較吸熱嘅，咁變咗受住太陽照佢冇升得咁快，咁變咗近海邊啲地方，可以幫助到嗰溫度冇升得咁快」。他建議在戶外活動的人士，要多飲水、避免在太陽直接照射的地方活動。

天文台早前指，在夏天末期發展成為厄爾尼諾的事件，最少持續至明年初，出現超強厄爾尼諾事件的機會上升。張冰表示，出現超強厄爾尼諾事件會使冬季的氣溫上升，過去數月海溫一直上升，至7月已較平日高出兩度，預計海溫會一直上升，直至11至12月才會停止。他指，受氣候暖化加上厄爾尼諾影響，預計今年及明年都會較正常熱。