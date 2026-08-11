天文台公開周日監測站濕球黑球溫度指數全逾31　達日本標準最危級

本港連日極端酷熱，周日（9日）天文台錄得36.9度、上水更錄得高溫39.8度，均破紀錄。惟勞工處的工作暑熱警告僅維持最低級別的「黃色」，遭坊間批評。前天文台台長林超英建議採用「濕球黑球溫度」(WBGT）指數作標準，而非天文台「香港暑熱指數」（HKHI），能準確反映太陽曝曬下的熱力；他又透露天文台曾打算公開「濕球黑球溫度」，惟遭「某部門」反對。



天文台回覆《香港01》查詢時，首度公開8月9日的平均「濕球黑球溫度」指數。當日下午3時的過去一小時，十個監測站指數均高於31，其中濕地公園指數最高，達34.6度。



日本同樣採用「濕球黑球溫度」指數作標準。翻查當地環境省網站，當指數超過31，即發出最高級別的紅色危險警告。按日本標準，如指數達到28度，工人工作逾一小時出現中暑便須備案，並會列為工傷。



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天文台位於京士柏的暑熱壓力測量系統，包含三個部份。(天文台圖片)

香港暑熱指數HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT有何分別？

天文台香港暑熱指數（HKHI，Hong Kong Heat Index）方程式=0.80「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.05「黑球溫度」（Tg） + 0.15「乾球溫度」（Ta）



「濕球黑球溫度」(WBGT，Wet-Bulb Globe Temperature）指數方程式=0.70「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.2「黑球溫度」（Tg） + 0.1「乾球溫度」（Ta）



天文台香港暑熱指數與「濕球黑球溫度」都包含三個元素，即「自然濕球溫度」（反映人體在戶外的排汗狀況及散熱效率）、「黑球溫度」（反映太陽熱輻射和風力對溫度的影響）及「乾球溫度」（反映單純空氣效應），但比重稍為不同，導致計算出來的指數有差別。

香港暑熱指數計算反映太陽熱輻射「黑球溫度」只佔方程式5%

香港暑熱指數中「自然濕球溫度」佔80%，而濕球黑球溫度則只佔70%；兩者「乾球溫度」比率分別佔15%及10%；最大差別是反映太陽熱輻射及風力對溫度的影響的「黑球溫度」，香港暑熱指數只佔5%，而「自然濕球溫度」則佔20%，相差三倍。

當香港熱壓力指數介乎30至32，勞工處根據機制發出黃色暑熱警告。

香港暑熱指數本意旨在提醒公眾避免炎熱天氣影響健康

天文台為了支援2008年的香港奧運及殘奧馬術比賽，自行研發「暑熱壓力測量系統」，提供反映馬匹在高溫情況下所承受壓力程度的客觀參考指標，讓相關單位能採取額外措施預防馬匹體溫過熱。

香港暑熱指數是天文台利用氣象數據以及本港入院數字，與本地大學合作研發的指數，當京士柏的指數在30左右或以上，市民便應採取適當的防暑措施，避免炎熱天氣帶來的健康影響。其後勞工處用以作為工作暑熱指數。

工作暑熱警告下的工作安排。

周日濕地公園周日一小時濕球黑球溫度指數達34.6爆燈

天文台回覆《香港01》查詢時，首度公開8月9日本港各監察站在下午3時的過去一小時錄得的平均濕球黑球溫度數據。數據顯示，所有監測站指數均超過31，當中有4個指數均超過32，而濕地公園指數更達34.6。

8月9日十監測站下午3時的過去一小時濕球黑球溫度 京士柏 31.4 雙魚河 32.2 香港天文台 32.0 沙田 31.7 滘西洲 31.6 九龍灣 31.9 跑馬地 32.5 黃竹坑 31.1 赤鱲角 31.6 濕地公園 34.6

林超英：日本去年中起用「濕球黑球溫度」 中暑列為工傷

林超英建議，工作暑熱警告應使用「濕球黑球溫度」作標準，能準確反映太陽曝曬下的熱力，且世界通行。他以日本為例，日本去年中起採用「濕球黑球溫度（WBGT）」指標，當指數達到28或以上（橙色高度戒備級至紅色危險級），工人工作逾一小時出現中暑便須備案，並列為工傷。

林透露，天文台曾準備向市民公開黑球與濕球數據，但遭到「某部門反對」，擔心引起勞工界擔憂。

氣溫達35度或以上 「濕球黑球溫度」指數即達最高紅色危險級別

翻查日本環境省網站，當「濕球黑球溫度（WBGT）」指數介乎25至28，便會發出黃色警戒，相對氣溫介乎28至31度，呼籲要多休息；指數介乎28至31便發出橙色高度警戒，市民應停止劇烈運動，相對氣溫介乎31度至35度；當指數超過31，即達到紅色危險級別，市民原則上應停止運動，相對氣溫35度以上。

日本去年中起採用「濕球黑球溫度（WBGT）」指標，為日本體育協會「運動活動中的熱傷害預防指南」（2019）。

林超英：工作暑熱警告未有充分計算太陽直曬元素

天文台前台長林超英周日批評，工作暑熱警告未有充分計算太陽直曬的元素。現時勞工處的工作暑熱警告按天文台的暑熱指數發出，而天文台的暑熱指數是統計全港大眾在哪些情況下，例如溫度、濕度等會導致突然入院人數增加。林指，由於大部分市民日常活動在室內進行，所以太陽曝曬的佔比非常低。

8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台圖片）

勞工處：周日香港熱壓力指數大部分介乎30至少於32

天文台於周日（9日）錄得破紀錄高溫，截至下午5時，共有13個氣象站錄得37度或以上，當中上水以39.8度為全港最高。

勞工處早前回應指，雖然氣溫特別高，但相對濕度低於夏天平日的情況，且風速條件良好，天文台在10個地點量度的香港熱壓力指數，大部分介乎30至少於32，因此勞工處根據機制發出黃色暑熱警告。

10個暑熱指數監測站

▼8月9日 10個暑熱指數監測站錄得的指數變化▼



天文台尖沙咀總部暑熱指數8月9日下午最高31.2。(天文台圖片)

濕地公園暑熱指數8月9日下午2至4時曾三度達到32以上，最高彈上32.7。(天文台圖片)