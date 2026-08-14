謝瑞麟前採購經理　7年偷公司逾1100萬鑽石作賭博　囚6年8月

謝瑞麟珠寶工作卅多年的採購經理，涉以公司名義向供應商取貨，藉此盜取價值約1100萬元的鑽石。至他被裁員時，才向公司「自爆」犯案。經理被捕後，在警誡下稱他因貪心而挪用涉案鑽石用作賭博。調查則顯示，案發時他的馬會戶口有頻繁的投注活動，每月平均投注額高達30萬元。經理早前承認3項盜竊罪（HCCC109/2026），法官陳慶偉今(14日)在高等法院判刑時指，經理濫用其採購職位犯案，並且小心執行和掩飾，供應商因此蒙受重大損失，最終判經理監禁6年8個月。



被告梅家輝（63歲）承認3項盜竊罪，案發於2023年4月24日至2024年2月22日，涉及盜竊ISKKON Gems、R.A. Gem Centre Ltd和KGK Jewellery (HK) Ltd的共2557.35卡的鑽石。

被告梅家輝在高等法院認盜竊罪，被判囚6年8個月。(葉志明攝)

3間供應商均蒙受重大損失

法官判刑時指，被告因賭錢習慣而犯案。他濫用其採購職位，違反僱主和供應商對他的信任，並且小心執行和掩飾，若非被告遭解僱，事件不易被人發現。此外，本案涉及3間供應商，他們均蒙受重大損失。法官最終就3項控罪，判被告監禁6年8個月。

被告工作包括安排鑽石到內地做質檢

案情指，被告自1988年起在謝瑞麟珠寶公司（下稱：TSL）任職採購經理，全權負責向不同供應商採購0.08卡以下的碎鑽。據TSL規定，但凡採購鑽石均需在電腦系統申報，並準備寄售紀錄（consignment records）以記錄鑽石數量。依照雙方共識，所提供的鑽石僅供檢驗及核查之用，TSL須按供應商要求予以歸還。此外，被告須安排送鑽石到內地質檢。

被告被裁員時自爆偷鑽石

被告在2024年得知被裁員時，表現得異常忙碌和不安，採購主管留意到異樣，故安排一個會議討論被告的前程。被告在會上坦認在2017至2023年間，他以公司名義向供應商取貨，總共偷了價值約1000萬元的鑽石，他將轉售鑽石所得的美元存放家中，變賣後將竊款存入馬會戶口用來賭錢。每當供應商催促歸還借出的鑽石時，被告便會用現金向其他供應商購買鑽石代替歸還。

被告認挪用鑽石作賭博

公司知情後報警處理，被告在警誡下稱他因貪心而挪用涉案鑽石用作賭博。調查顯示，案發時被告的馬會戶口有頻繁的投注活動，每月平均投注額高達30萬元。

鑽石價值約1115萬

警方搜屋時撿獲多袋碎鑽，價值約176萬.8萬元，另檢取了數份由被告代表 TSL簽署及加蓋印章的寄售記錄。TSL確認，被告處理的31份寄售單均沒在公司系統登記，鑽石價值約1115萬元。相關供應商表示，他們相信被告是代表謝瑞麟交易，因為TSL是長期客戶，故他們一直未有催促歸還鑽石或收款，直至東窗事發。