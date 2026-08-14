科大餐廳侍應偷2電腦　其中一部在臨時自修室偷取　認罪囚5月

科大餐廳侍應涉在校園內偷走兩部電腦，均是物主曾在無人看管下離開時被取走，其中一人在自修室遺失。警方翻查閉路電視後發現侍應所偷。他早前在觀塘裁判法院承認兩項盜竊罪，案件（KTCC1551/2026）今（14日）在觀塘裁判法院判刑。署理主任裁判官李志豪指，被告的行為屬順手牽羊，兩部電腦價值約1.5萬元，價格昂貴，監禁無可避免，唯一的減刑原因是被告認罪，考慮所有因素後，判囚5個月。



被告莫子鋒（35歲，侍應）承認兩項盜竊罪。控罪指，被告於2026年6月16日及19日，分別在香港科技大學LT-J座地下及蔣震演講廳外臨時自修室，偷竊兩部手提電腦，總值港幣5,499及9,300元，上述物品為杜姓事主及徐姓事主的財產。

被告莫子鋒在觀塘法院認2項盜竊罪，被判囚5個月。

其中一部電腦在臨時自修室被偷

案情指，案發於香港科技大學內的公眾區域。在2026年6月16日晚上8時左右，杜姓事主把手提電腦放置在LT-J座地下，其後發現該手提電腦不知所終，遂報警求助。三天後，徐姓事主同樣在未有人看管的情況下，把手提電腦放置在蔣震演講廳外臨時自修室，未幾電腦不知所終。

警方從二手店尋回電腦

警方翻查閉路電視發現，被告是科大校園內餐廳的男侍應，曾分別盜取兩名事主的手提電腦。被告在警誡下承認，出於貪念而犯案，事後已以300元及500元的售價，把涉案手提電腦賣給二手電子商店。警方事後從二手電子商店尋回失物。

被告因本案失去工作

辯方求情指，被告初犯，案發後失去工作。其背景報告內容正面。辯方另呈遞由被告家人及女友等人撰寫的求情信，指被告為人孝順及有責任感和上進心，陪伴女友走過憂鬱，望法庭考慮緩刑。

案件屬順手牽羊

李官判刑時指，被告認罪是唯一減刑因素，惟案件屬順手牽羊，被告所盜取的物品價格昂貴，監禁無可避免，終判囚5個月。