金茶王大賽｜咖啡店老闆沖咖啡形式沖奶茶封王：用擅長技能比賽

咖啡加奶茶叫「鴛鴦」，以手沖咖啡形式沖奶茶又是甚麼？或者應叫「金茶王鴛鴦」。全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）香港區決賽今日（17日）舉行，由本身是咖啡店負責人的鍾煜培，今屆以手沖咖啡形式沖奶茶，以些微分數奪冠，他笑言希望將自己擅長的技能放入比賽之中。



贏得冠軍的選手鍾煜培，今屆以手沖咖啡形式沖奶茶，笑言希望將自己擅長的技能放入比賽之中。（大會提供）

出爐「金茶王」為Chart Coffee負責人 曾贏沖咖啡比賽

已有逾十年沖港式奶茶經驗的選手鍾煜培，今屆以41.69分贏得冠軍，比亞軍稍多0.46分。他透露今次以手沖咖啡形式沖奶茶，形容發揮良好，相當滿意自己表現。被問為何融合沖咖啡元素，他說本身是咖啡店Chart Coffee負責人，亦曾在沖咖啡比賽獲獎，他希望將較為擅長的沖咖啡技能放入比賽之中。

他稱，今年第二年參加金茶王比賽，雖然去年亦入圍決賽，但今次首次獲獎，皆因汲取上屆經驗，在沖茶配方、技巧和溫度上有所調節，令評審享用奶茶時，味道和效果更為理想。

贏得冠軍的選手鍾煜培，今屆以手沖咖啡形式沖奶茶，笑言希望將自己擅長的技能放入比賽之中。（大會提供）

香港「金茶王」將代表香港參加大灣區金茶王總決賽

榮獲香港區「金茶王」的殊榮後，他即將代表香港到大灣區參加金茶王總決賽。他說會繼續努力，同時希望贏獎後令店鋪受惠，將來開設更多分店。

（左起）季軍李偉志、冠軍鍾煜培、亞軍陳鍚恒。（任葆穎攝）

上月舉行的金茶王初賽有24人參與，參賽者需限時20分鐘內沖出奶茶，評判會按照茶香、茶色、茶奶味等9個準則評分。當中8名選手成功晉級決賽，他們分別為：羅啟賢、譚凱恩、鍾煜培、蔡炯懷、陳寶華、黃乙軒、李偉志、陳錫恒。

+ 2

全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）香港區決賽今日（17日）舉行。（大會提供）

黃家和：以「奶茶顯新風」為主題 餐飲業須創新求變

香港咖啡紅茶協會主席黃家和致辭稱，2017年港式奶茶列為非遺項目，目前全港有一萬間食店供應奶茶，反映奶茶對餐飲業對很重要。

他引述數據指，今年整體粵菜生意額較2018年下跌26.9%，強烈顯示餐飲業須求變，並帶出今年主題為「非遺具創意 奶茶顯新風」，強調創新。

全國及大灣區賽12在廣州舉行

黃家和說，金茶王比賽已踏入第17年，今屆全國及大灣區比賽將於12月8日在廣州舉行，未來會繼續在世界名地、尤其內地市場推廣奶茶文化。